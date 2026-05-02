美FCC擬禁實驗室檢測資格 中：泛化國安、違兩國元首共識

中國商務部1日在官網就美國聯邦通訊委員會（FCC）審議通過檢測認證和電信領域相關限制措施，發布答記者問。(美聯社)

美國聯邦通訊委員會（FCC）4月30日表決通過幾項提案，將推動禁止中國實驗室為輸美的電子設備進行測試和認證，以及禁止中國電信企業在美營運資料中心。中國商務部 1日批評FCC泛化國家安全概念，並指相關措施「違背兩國元首達成的共識」，中方對此堅決反對。

中國商務部1日上午在官網發布答記者問，批評FCC摒棄技術中立原則，泛化國家安全概念，在沒有事實依據的情況下，頻頻出台限制措施，歧視性對待包括中國在內的他國企業和產品，嚴重損害中國及其他相關貿易夥伴利益。

該發言人強調，這些限制措施衝擊中美經貿關係來之不易的穩定，違背兩國元首達成的共識，中方對此高度關注，堅決反對。

該發言人指出，已注意到FCC還要就有關限制措施徵求公眾意見。如最終實施，將嚴重破壞國際經貿秩序，擾亂通信電子和相關領域全球產業鏈供應鏈 穩定，衝擊全球產業合作與科技創新，也會損害美國產業界和消費者的利益，影響美自身供應鏈安全。

該發言人表示，希望美方正視業界呼聲，尊重市場規律，停止錯誤做法，撤銷有關措施。若美方一意孤行，中方將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。

法廣報導，FCC表示，約75%的美國電子產品在中國進行測試，但在提案生效後，FCC將不再承認沒有與美國簽署《互相認可協議》的實驗室和測試機構。FCC表明，此舉目的是確保所有進入美國市場的電子設備，其測試與認證過程不受潛在外國勢力干預，以維護產品完整性與使用者資料安全，並保障美國國家安全。

FCC還對另一項提案進行初步表決，推動禁止中國移動、中國電信和中國聯通等三家主要中國電信企業在美國境內設立或營運資料中心，且不排除進一步限制美國電信業者與這些中國企業互動。FCC表示，這些措施反映出政府對國家安全與資料隱私的日益關切。