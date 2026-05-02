21大換屆前重要政治信號 習近平：老好人幹部絕不重用

中國發布反腐新規，5月1日起民營企業員工改與公職人員腐敗「同罪同罰」。(中新社)

中共 高層近期釋出兩項重要政治與法治訊號，一方面為明年中共21大換屆布局提前暖身，中共黨刊《求是》雜誌刊登中共總書記習近平 講話，強調「當老好人的幹部，絕不能重用」，定調未來用人標準；另一方面則透過5月1日上路的新反腐規定，民企員工受賄與公職人員「同罪同罰」，進一步加強對民營企業腐敗的打擊力度。

最新一期中共黨刊《求是》首度刊登中共總書記習近平今年1月在省部級專題研討班上的講話全文。由於內容涵蓋幹部選拔標準及新一輪五年規畫方向，被外界視為21大前的重要政治信號。

習近平在講話中強調，要樹立「正確政績觀」，要求幹部從實際出發、按規律辦事，反對急功近利、弄虛作假與「形象工程」。他並特別提出，面對外部打壓及經濟社會深層矛盾，領導幹部必須敢於鬥爭、善於鬥爭。

其中最受關注的是其對幹部任用的明確表態。習近平指出，對於遇事退縮、碰到難題低頭、關鍵時刻不亮劍，以及在是非面前模棱兩可、當「老好人」的幹部，「絕不能重用」。此番言論被認為為未來高層與地方人事安排劃下政治標準，也預示21大換屆將更重視政治忠誠與執行力。

除了人事布局，習近平也談及各地正在編制的新一輪「十五五」規畫，要求地方規畫必須與國家戰略銜接，避免脫離實際、層層加碼與盲目跟風，強調「規畫失誤是最大的浪費」。

與此同時，中國自5月1日起正式施行新的反腐司法解釋，將民營企業員工貪腐與公職人員腐敗在定罪量刑標準上全面對標，引發高度關注。

根據新規，民企員工受賄、職務侵占、挪用資金等行為，將直接參照公職人員相關罪名量刑，並取消過往較寬鬆的折算規則。最受矚目的是入罪門檻大幅下修，受賄與侵占罪的起點由原本6萬元(人民幣，下同，約8829美元)降至3萬元。

這意味著，民企員工若收受回扣或侵占公司財產，只要累計達3萬元，即可能面臨刑事責任，最高可判無期徒刑。雖然與公職人員仍有最高刑差異，但「同罪同罰」已成為此次改革核心方向。

法律界人士指出，新規旨在填補過去民企內部腐敗懲治不足的漏洞，也釋放出中國強化市場秩序與平等保護產權的政策信號。從幹部整頓到企業反腐，北京正以制度與人事雙線推進治理升級，為未來政治與經濟發展建立更嚴格框架。