我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙又廷嗆完林更新告白「想你了」難怪高圓圓自封電燈泡

歐洲成犧牲品？傳美警告盟友武器交付延宕 售台NASAMS也被點名

21大換屆前重要政治信號 習近平：老好人幹部絕不重用

記者陳宥菘╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國發布反腐新規，5月1日起民營企業員工改與公職人員腐敗「同罪同罰」。(中新社)
中國發布反腐新規，5月1日起民營企業員工改與公職人員腐敗「同罪同罰」。(中新社)

中共高層近期釋出兩項重要政治與法治訊號，一方面為明年中共21大換屆布局提前暖身，中共黨刊《求是》雜誌刊登中共總書記習近平講話，強調「當老好人的幹部，絕不能重用」，定調未來用人標準；另一方面則透過5月1日上路的新反腐規定，民企員工受賄與公職人員「同罪同罰」，進一步加強對民營企業腐敗的打擊力度。

最新一期中共黨刊《求是》首度刊登中共總書記習近平今年1月在省部級專題研討班上的講話全文。由於內容涵蓋幹部選拔標準及新一輪五年規畫方向，被外界視為21大前的重要政治信號。

習近平在講話中強調，要樹立「正確政績觀」，要求幹部從實際出發、按規律辦事，反對急功近利、弄虛作假與「形象工程」。他並特別提出，面對外部打壓及經濟社會深層矛盾，領導幹部必須敢於鬥爭、善於鬥爭。

其中最受關注的是其對幹部任用的明確表態。習近平指出，對於遇事退縮、碰到難題低頭、關鍵時刻不亮劍，以及在是非面前模棱兩可、當「老好人」的幹部，「絕不能重用」。此番言論被認為為未來高層與地方人事安排劃下政治標準，也預示21大換屆將更重視政治忠誠與執行力。

除了人事布局，習近平也談及各地正在編制的新一輪「十五五」規畫，要求地方規畫必須與國家戰略銜接，避免脫離實際、層層加碼與盲目跟風，強調「規畫失誤是最大的浪費」。

與此同時，中國自5月1日起正式施行新的反腐司法解釋，將民營企業員工貪腐與公職人員腐敗在定罪量刑標準上全面對標，引發高度關注。

根據新規，民企員工受賄、職務侵占、挪用資金等行為，將直接參照公職人員相關罪名量刑，並取消過往較寬鬆的折算規則。最受矚目的是入罪門檻大幅下修，受賄與侵占罪的起點由原本6萬元(人民幣，下同，約8829美元)降至3萬元。

這意味著，民企員工若收受回扣或侵占公司財產，只要累計達3萬元，即可能面臨刑事責任，最高可判無期徒刑。雖然與公職人員仍有最高刑差異，但「同罪同罰」已成為此次改革核心方向。

法律界人士指出，新規旨在填補過去民企內部腐敗懲治不足的漏洞，也釋放出中國強化市場秩序與平等保護產權的政策信號。從幹部整頓到企業反腐，北京正以制度與人事雙線推進治理升級，為未來政治與經濟發展建立更嚴格框架。

中共總書記習近平。(新華社)
中共總書記習近平。(新華社)

習近平 中共

上一則

孫楊與妻參加綜藝卻人設崩毀 報警稱遭網暴

下一則

908→3000 漲價不成逼退單 浙江民宿稱蛇多、拒清潔服務

延伸閱讀

明年21大換屆前 習近平要求幹部敢於鬥爭：老好人決不重用

明年21大換屆前 習近平要求幹部敢於鬥爭：老好人決不重用
中反腐新規上路 民企員工受賄 與公職人員「同罪同罰」

中反腐新規上路 民企員工受賄 與公職人員「同罪同罰」
習近平：寮國是「周邊外交」重要方向

習近平：寮國是「周邊外交」重要方向
中國反腐 第一季共處分56名省部級高官

中國反腐 第一季共處分56名省部級高官

熱門新聞

鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
坐在川普左手邊的江惟嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30
蔣介石故居對面別墅區。（取材自華商報）

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

2026-04-25 06:30
上海地鐵不到一周時間就發生兩起旅客在地鐵車廂打架事故，且爆發肢體衝突的當事人均為女性。（圖／截自影片）

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

2026-04-26 09:49
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30

超人氣

更多 >
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐
浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」
中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了