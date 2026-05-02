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李強去廣西看的平陸運河工程 是中國77年來首條「通江達海大運河」

記者潘維庭／即時報導
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4月28日，平陸運河關鍵跨河通道「子材大橋」建成通車，標誌著平陸運河規畫的27座...
4月28日，平陸運河關鍵跨河通道「子材大橋」建成通車，標誌著平陸運河規畫的27座跨運河橋梁全部建成。（新華社）

中國國務院總理李強4月29日至5月1日在廣西調研。在欽州市，他到平陸運河馬道樞紐聽取運河建設情況介紹，並表示要「確保如期順利通航」。中國官媒中新社2日指，平陸運河是1949年以來中國第1條國家層面統籌的「通江達海大運河」。

中新社稱，平陸運河計畫於9月建成通航。未來該通道將成為中國西南、中南地區到東協運距最短、最便捷的出海通道，預計每年節約運輸費用52億元人民幣。

同時，平陸運河青年樞紐下游2號圍堰也在1日正式破除，水流注入青年樞紐船閘，平陸運河樞紐工程進入有水偵錯階段。先前3月18日，青年樞紐已啟動無水單機單閘偵錯。在持續1個多月的無水偵錯中，平陸運河建設管理團隊對船閘的液壓、機電等多系統進行多輪無水偵錯。「無水偵錯」重點驗證了閘門門體運行姿態、液壓啟閉機機械性能及電氣控制等，確保各項指標達到設計要求。

據央視新聞客戶端，平陸運河全長134.2公里，起於廣西壯族自治區南寧橫州市西津庫區平塘江口，由北向南經欽州靈山縣陸屋鎮，沿欽江入北部灣。平陸運河以發展航運為主，結合供水、灌溉、防洪、改善水生態環境等，主要建設航道工程、航運樞紐工程、水利設施改造工程、沿線跨河設施工程以及配套工程。

另外，平陸運河按中國「內河I級」航道標準建設，可通航5000噸級船舶，是中國通航等級最高的運河，也是世界通航等級最高的江海聯通運河。

報導提到，平陸運河建成通航後，西南地區貨物經平陸運河出海，較經廣州港出海縮短內河航程560公里以上，促進「東盟（協）地區—北部灣經濟區—成渝經濟區—粵港澳大灣區」跨境跨區域產業鏈供應鏈建構，形成中國國內、國際「雙循環」戰略連結的樞紐。

3月5日，廣西平陸運河馬道樞紐建設現場。（新華社）
3月5日，廣西平陸運河馬道樞紐建設現場。（新華社）

4月29日至5月1日，大陸總理李強（中）在廣西調研。4月30日他到欽州市平陸運河...
4月29日至5月1日，大陸總理李強（中）在廣西調研。4月30日他到欽州市平陸運河馬道樞紐，聽取運河建設情況介紹，察看施工現場。（新華社）

李強 國務院

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