世界新聞自由指數 中蟬聯倒數第3 RSF：全球最大記者監獄

無國界記者組織(RSF)本周發布的《2026年世界新聞自由指數》顯示，世界新聞自由度跌至25年來新低；中國在180個受調查的國家和地區中排名第178位，連續第二年排名倒數第三，僅優於北韓 、厄利垂亞；挪威 則連續第十年蟬聯榜首。

美國之音報導，RSF在4月30日發布的報告中指出，在亞太區列入排名的32個國家和地區中，有21處的新聞自由程度屬於「狀況艱難」或「狀況惡劣」。該地區是全球最高壓的地區之一，且情況仍在持續惡化；更令人憂慮的是，該地區以中國為首的威權政府發展出眾多審查與宣傳手段，如今已遠傳至其國界之外。

中國今年排名第178位，報告顯示，由於中國政權的持續壓制，中國新聞自由的狀況幾乎沒有任何改變；中國主要媒體集團皆屬國有，由當局直接控制；在中國政府眼中，媒體的功能是作為黨的喉舌散播政府宣傳內容。敢於報導「敏感」信息的獨立記者和博主經常遭到監視、騷擾、拘禁，在某些情況下甚至可能受酷刑折磨。報告指出，中國是全世界最大的記者監獄，目前共有121名媒體從業人員身陷囹圄。