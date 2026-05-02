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中國擴大對非洲53國「0關稅」生效 排除台友邦史瓦帝尼

編譯中心／綜合報導
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埃及一名男子在柑橘包裝廠工作。中國1日起對其所有非洲邦交國家實施兩年「零關稅」優...
埃及一名男子在柑橘包裝廠工作。中國1日起對其所有非洲邦交國家實施兩年「零關稅」優惠。埃及是世界上最大的柑橘出口國，出口量約200萬噸。(新華社)

中國1日起對其所有非洲邦交國家實施兩年「零關稅」優惠，而與中華民國(台灣)維持外交關係的史瓦帝尼 (Kingdom of Eswatini)則排除在外。1日凌晨零時，亞洲最大的客貨綜合性公路口岸—廣東深圳灣口岸貨檢通道，來自南非的24噸鮮蘋果的貨車快速通關，象徵中國對53個非洲建交國全面零關稅舉措開始生效。

截至2024年12月，中國已對33個非洲國家實施零關稅政策。如今這項政策範圍擴大至53國，效期至2028年4月30日。

中新社報導，中國對非洲建交國實施免關稅覆蓋100%稅目產品，無額度限制，不附加任何政治條件，是全球首個主要經濟體對非洲建交國實施全覆蓋零關稅措施。

報導稱，首單進口的南非蘋果關稅由10%降至零。此前，科特迪瓦 (Côte d'Ivoire，另譯「象牙海岸」)和加納Ghana)的可可關稅為8%至22%；肯亞的咖啡、牛油果(酪梨)關稅分別為8%至30%和20%；南非的柑橘、紅酒關稅分別為12%和14%至20%。但自1日開始，這些產品在符合原產地和檢驗檢疫要求的前提之下，均可享受零關稅待遇。

1日停泊在上海外高橋碼頭的新加坡籍順城號貨櫃輪，裝載了24個來自非洲產品的貨櫃，是全面零關稅舉措首日享受新政的船舶。其非洲產品涵蓋機械設備、咖啡及咖啡製品、橡膠、日用品等。在新政加持下，可增強非洲產品在中國市場相對於第三方產品的競爭優勢。

報導引述南非國際事務研究所研究員約翰斯頓指出，零關稅將擴大對中國農產品及其加工品出口，將有助推進非洲減貧進程。他說，農村生產力的提升，通常會帶動農村地區收入和發展機會的增加。

中國已經連續17年保持非洲最大貿易夥伴國地位。中國海關總署數據顯示，2025年中非貿易額達3480.52億美元，同比增長17.7%，再創歷史新高。進入2026年，增勢依舊強勁：第一季度中非貿易額達6465.6億元人民幣，同比增長百分之23.7%。

中國對非洲建交國實施零關稅，唯獨排除史瓦帝尼。中央社報導，澳洲國立大學政治學者宋文笛指出，北京當局藉由排除史瓦帝尼，「將與非洲國家的關係武器化，並展示與中國往來帶來好處…中國想向世界展示它如何對待自己的朋友，與台灣的朋友形成對比」。

新加坡 中華民國 關稅

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