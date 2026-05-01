中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

拍攝視頻的博主看到篡改侵華歷史，當場被氣哭。（視頻截圖）

一名中國女孩近日冒險潛入日本靖國神社 禁拍區域「遊就館」，通過隱蔽拍攝揭露館內系統性篡改侵華歷史、美化戰犯的展陳內容，親眼所見的一切讓她當場氣哭。這段視頻四小時點讚破百萬，24小時播放量衝數千萬，無數中國人轉發，家長爭相發給孩子觀看。

綜合自媒體報導，視頻中可見，展館將14名甲級戰犯（如東條英機、松井石根）供奉為「英雄」，曾參與重慶大轟炸、造成超過3萬平民死亡的零式戰鬥機殘骸標註為「功勳戰機」。甲級戰犯阿南惟幾的剖腹短刀、山本五十六座機碎片均作為「悲情遺物」展示，渲染「殉國崇高」。

靖國神社豎立著侵華日軍像。（視頻截圖）

還有南京大屠殺僅稱為「南京事件」，宣稱日軍「紀律嚴明」、「恢復和平」，並虛構「民眾喜迎皇軍」畫面。

然而，對於廣島核爆強調「20萬平民死亡」，卻隱匿日軍屠殺數據；九一八事變歪曲為「東北反日威脅僑民」，七七事變歸咎「中國軍隊先挑釁」。甲午戰爭被美化為「幫助朝鮮獨立」，日軍侵略武漢 宣稱「為保護中國居民安全」，實際是掩蓋掠奪本質。

場館內的歷史圖片。（視頻截圖）

「遊就館」設置戰爭主題集章打卡活動，周邊商店售賣零式戰機模型、戰犯紀念章，將暴力符號轉化為兒童玩具。館內僅提供日英雙語說明，刻意迴避中韓遊客，並傳播「帕爾法官的日本無罪論」等右翼書籍。

博主拍攝時，頻繁聽到周圍日本人的嬉笑聲，孩子們興高采烈集章，收集戰犯、戰爭相關周邊，甚至能脫口而出甲級戰犯是英雄。

靖國神社免費對小學生開放，就是為了從小篡改孩子認知，離開時還會發放宣傳手冊，鼓勵孩子成為右翼接班人。

看完視頻才懂，為何日本政客高市早苗頻繁參拜靖國神社，背後藏著日本軍國主義死灰復燃的真相。

日本軍國主義死灰復燃，核心手段就是系統性篡改歷史，將侵略包裝成正義，把掠奪說成委屈，很多人以為日本只是不承認侵華戰爭傷害，實則從甲午戰爭後，其對外發動的所有戰爭都被歪曲洗白。

看完博主拍攝的視頻，無數中國人內心滿是憤慨，憤慨的不是日本這個國家，而是試圖篡改歷史、復活軍國主義的勢力，是無視歷史真相、美化侵略的人。