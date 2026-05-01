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網流傳教戰手冊 老美紛從墨西哥「人肉」帶中國車入境

中國新聞組／北京1日電
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北京國際汽車展上的許多車款很對美國人的胃口。 （取材自環球時報新媒體）
北京國際汽車展上的許多車款很對美國人的胃口。 （取材自環球時報新媒體）

華爾街日報報導，由於功能豐富、外形時髦、價格親民，高性價比的中國品牌汽車不僅占據了墨西哥汽車總銷量的四分之一，還讓不少車主改換「陣營」。而這股熱潮也燒進美國市場，近來，美國網路上出現愈來愈多視頻，教美國人如何從「人肉」親自前往墨西哥買車，凸顯中國製造的吸引力。

環球時報新媒體引述華爾街日報報導，中國不僅在新能源車上具有優勢，在混合動力和油車上也逐漸追上美國車企，帶動了中國車在墨西哥的銷量。

一名生活在美墨邊境，平時要開車去美國讀書的21歲墨西哥車主表示，他購買的3萬美元左右的中國新能源混動SUV，不僅性能完全輾壓同價位的其他品牌汽車，還能讓他在駕車時一展歌喉，邊開邊唱卡拉OK。另一名墨西哥的車商則表示，他最近又賣給一戶墨西哥家庭兩輛中國品牌的入門級車，供這家的兩個女孩駕車去美國讀大學用，每輛車售價1.7萬美元。這名車商認為，如果美國允許中國車在美國銷售，中國車將迅速成為爆款。

儘管由於美國的貿易保護主義政策，中國車無法進入美國銷售，但在目睹中國品牌將優秀性能、拉風造型、豐富功能以及親民價格結合在一起後，美國消費者已經坐不住了。

報導稱，美國消費者在乎車子的性價比，但美國車企更看重短期利潤率，把發展的重點放在昂貴車型，冷落了入門市場，而中國品牌正好可以填補此空缺。在美墨接壤的邊境城市埃爾帕索，有美國當地人就在追問汽車經銷商為什麼不賣物美價廉的中國車。在網路上，愈來愈多的博主乃至專家，都開始在視頻裡向美國人傳授如何透過合法途徑去墨西哥買中國車的攻略。

在美國的網絡上，愈來愈多的博主乃至專家，都開始在視頻裡向美國人傳授如何通過合法途...
在美國的網絡上，愈來愈多的博主乃至專家，都開始在視頻裡向美國人傳授如何通過合法途徑去墨西哥買中國車的攻略。（取材自環球時報新媒體）

在最近的北京國際汽車展上，一名名叫伊森·羅伯遜的美國博主以每人399美元的價格組了一個國際觀展團，為美國、澳洲、紐西蘭等國家的遊客當起了「導購」。羅伯遜說，很多美國網友在網上看了他的介紹後，都對於美國為什麼禁止價格親民、造型酷炫、還配有大量先進科技的中國車進入美國，感到「難以置信」。

民調顯示，有30%的美國消費者渴望成為中國品牌車的車主，比十年前增加了一倍；也有企業希望實現美中貿易破冰，讓中國車能夠進入美國。然而，美國一些政客準備將保護主義的油門踩到底，進一步讓美國的汽車工業與中國「脫鉤」，企圖「封殺」中國生產的汽車零部件和軟件代碼。但不少美國行業專家認為，這不僅保護不了美國的工業和安全，還會讓美國車變得更加昂貴，且難以跟上時代。

華爾街 墨西哥

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