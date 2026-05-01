習近平下令加強基礎研究：拚原始創新能力 造科技強國

中國國家主席習近平4月30日上午在上海出席加強基礎研究座談會並發表重要演說。（新華社）

中國國家主席習近平 4月30日在上海出席加強基礎研究座談會並發表重要講話，他強調，基礎研究是整個科學體系的源頭，是所有技術問題的總機關。要以更大力度、更實舉措加強基礎研究，提升中國原始創新能力，進一步打牢科技強國建設根基。

新華社報導，習近平30日在上海出席加強基礎研究座談會時說，基礎研究是整個科學體系的源頭，是所有技術問題的總機關；據了解，2025年中國在基礎研究投入接近2800億元人民幣（約410億美元），占全社會研發投入的比重首次突破7%，創下歷史新高。

習近平指出，當前新一輪科技革命和產業變革加速突破，全球科技競爭更加聚焦基礎前沿領域，原創性顛覆性創新的重要性日益凸顯。「我們要抓住機遇、應對挑戰，切實把基礎研究工作擺上重要日程，持續抓下去，不斷抓出新成效。」

習近平提出，要強化國家科研機構、高水平研究型大學等引領作用，鼓勵和規範發展新型研發機構，推動企業主導的產學研用深度融合，打通基礎研究、應用開發、成果轉化的創新鏈條；加強基礎學科建設，促進應用學科與基礎學科協調發展。

他說，要一體推進教育科技人才發展，全方位做好培養、引進、使用工作，壯大基礎研究人才隊伍。遵循人才成長規律，提高教育質量，源源不斷培養基礎研究後備力量；優化科教協同育人機制，注重在科研一線發現和培養人才；堅持任務牽引、以老帶新，大力扶持青年人才。

習近平指出，要加強對基礎研究的支持保障，逐步提高基礎研究經費占比，形成多元化投入格局。體系化佈局建設重大科技基礎設施，建設智能化科研平臺系統；健全符合基礎研究特點的分類評價體系，改善基礎研究人員的工作和生活條件，營造開放包容、寬容失敗的創新環境；加強科研誠信建設。

他還說，要主動融入全球創新網路，深化基礎研究國際交流合作，聯合開展氣候變化、能源環境、生命健康等重大科學問題攻關，積極參與全球科技治理。

此次座談會由中國國務院副總理丁薛祥主持，中共政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇等人與會。

基礎研究是所有技術問題的總機關；圖為在安徽合肥拍攝的有 「人造太陽」 之稱的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）。 （新華社）