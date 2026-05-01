歐洲議會譴責中國「民族團結法」 中駐歐使館：惡意抹黑

歐洲議會4月30日通過決議，譴責中國3月通過的「民族團結進步促進法」鼓勵同化政策，中國駐歐盟使團1日反批歐方惡意抹黑。（路透）

歐洲議會4月30日通過決議，譴責中國3月通過的「民族團結進步促進法」鼓勵同化政策，限制了文化、宗教和語言自由，並敦促中方廢除此法。中國駐歐盟 使團1日回應指，中方對歐洲議會惡意抹黑表示強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，敦促歐洲議會立即停止以人權為藉口干涉中國內政。

據歐洲議會網站，歐洲議會4月30日通過「關於中國新的『民族團結進步』法律及對民族身份壓制加劇的決議」。決議批評了中國通過的「民族團結進步促進法」，稱該法優先推廣普通話、把國家意識形態進一步制度化，並會加強對藏族、回族、維吾爾 族等少數民族身份的同化壓力。

歐方決議要求譴責政策、敦促陸方廢除此法，並要求歐盟理事會啓動全球人權制裁機制，制裁參與制定和執行該法律的官員和實體等。

中國駐歐盟使團1日以答記者問形式回應，指歐洲議會有關決議「罔顧事實和法理，惡意抹黑中國法律和民族政策，粗暴干涉中國內政」，中方表示強烈不滿和堅決反對，並已向歐方提出嚴正交涉。

中國駐歐盟使團稱，中國是統一的多民族國家，各民族保持著平等、團結、互助、和諧的關係。中國政府依法保障各族群眾合法權益，各族人民在政治、經濟、文化、社會等各領域權利得到充分保障。

該使團表示，中方敦促歐洲議會「秉持良知、尊重事實，立即停止以人權為藉口干涉中國內政，停止為反華分裂勢力站台背書，停止抹黑中方政策和法律，以實際行動維護中歐關係的健康穩定發展。」