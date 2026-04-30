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明年21大換屆前 習近平要求幹部敢於鬥爭：老好人決不重用

記者陳宥菘／即時報導
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新一期中共黨刊《求是》雜誌，首度刊登中共總書記習近平1月20日在省部級學習四中全...
新一期中共黨刊《求是》雜誌，首度刊登中共總書記習近平1月20日在省部級學習四中全會精神專題研討班上的講話全文。（新華社）

中共即將進入2027年21大的人事安排預熱期，今天出版的新一期中共黨刊《求是》雜誌首度刊登中共總書記習近平早前在省部級學習四中全會精神專題研討班上的講話全文，提及用人標準與五年規劃編制方針「訊息量巨大」。習近平強調，要樹立和踐行正確政績觀，並指面對外部打壓遏制與經濟社會的深層矛盾，領導幹部要敢於鬥爭、善於鬥爭，「關鍵時刻不亮劍、當老好人的幹部，決不能重用」。

何謂正確政績觀？據《求是》雜誌，習近平總結為「從實際出發、按規律辦事」，科學決策、實幹苦幹、造福人民。錯誤政績觀則是從個人或小團體利益出發，心浮氣躁、急功近利、弄虛作假、盲目蠻幹，搞「形象工程」、「政績工程」，留下包袱和隱患，引起民眾強烈不滿。

習近平強調，要大力弘揚鬥爭精神，「面對外部打壓遏制，面對經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，面對各種歪風邪氣，全黨同志特別是領導幹部要挺身而出、迎難而上，敢於鬥爭、善於鬥爭。」

習近平並指，各級黨組織要「著力培養選拔敢打硬仗、善打勝仗的優秀幹部。對那些遇到矛盾就繞道、碰到難題就低頭、見到風險就縮身、關鍵時刻不亮劍的幹部，在是非曲直面前模棱兩可、當老好人的幹部，決不能重用。」

除了提及用人標準外，講話還觸及各地正在編制的新一輪五年規劃。習近平提到，「規劃科學是最大的效益，規劃失誤是最大的浪費，規劃折騰是最大的忌諱。科學編制規劃，務必貫徹定位準確、邊界清晰、功能互補、統一銜接的要求，堅持科學決策、民主決策、依法決策。」

習近平說，地方規劃要與國家規劃銜接好，同時因地因事制宜，「確保定了就做得到、能落地見效」。他批評有的地方和部門近年在規劃編制中存在脫離實際、盲目跟風，層層加碼、急躁冒進，粗製濫造等問題，務必防止和糾正。

習近平 中共

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