明年21大換屆前 習近平要求幹部敢於鬥爭：老好人決不重用

新一期中共黨刊《求是》雜誌，首度刊登中共總書記習近平1月20日在省部級學習四中全會精神專題研討班上的講話全文。（新華社）

中共 即將進入2027年21大的人事安排預熱期，今天出版的新一期中共黨刊《求是》雜誌首度刊登中共總書記習近平 早前在省部級學習四中全會精神專題研討班上的講話全文，提及用人標準與五年規劃編制方針「訊息量巨大」。習近平強調，要樹立和踐行正確政績觀，並指面對外部打壓遏制與經濟社會的深層矛盾，領導幹部要敢於鬥爭、善於鬥爭，「關鍵時刻不亮劍、當老好人的幹部，決不能重用」。

何謂正確政績觀？據《求是》雜誌，習近平總結為「從實際出發、按規律辦事」，科學決策、實幹苦幹、造福人民。錯誤政績觀則是從個人或小團體利益出發，心浮氣躁、急功近利、弄虛作假、盲目蠻幹，搞「形象工程」、「政績工程」，留下包袱和隱患，引起民眾強烈不滿。

習近平強調，要大力弘揚鬥爭精神，「面對外部打壓遏制，面對經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，面對各種歪風邪氣，全黨同志特別是領導幹部要挺身而出、迎難而上，敢於鬥爭、善於鬥爭。」

習近平並指，各級黨組織要「著力培養選拔敢打硬仗、善打勝仗的優秀幹部。對那些遇到矛盾就繞道、碰到難題就低頭、見到風險就縮身、關鍵時刻不亮劍的幹部，在是非曲直面前模棱兩可、當老好人的幹部，決不能重用。」

除了提及用人標準外，講話還觸及各地正在編制的新一輪五年規劃。習近平提到，「規劃科學是最大的效益，規劃失誤是最大的浪費，規劃折騰是最大的忌諱。科學編制規劃，務必貫徹定位準確、邊界清晰、功能互補、統一銜接的要求，堅持科學決策、民主決策、依法決策。」

習近平說，地方規劃要與國家規劃銜接好，同時因地因事制宜，「確保定了就做得到、能落地見效」。他批評有的地方和部門近年在規劃編制中存在脫離實際、盲目跟風，層層加碼、急躁冒進，粗製濫造等問題，務必防止和糾正。