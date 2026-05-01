泰將足球網賭案主嫌「送中」 涉案金額5億人民幣

天津公安機關將重大跨境網路賭博案件黃姓主嫌（中）從泰國引渡回中國。（央視截圖）

依中國公安部部署、泰國 有關部門支持下，中國天津公安機關29日將1名重大跨境網路賭博案件黃姓主嫌從泰國引渡回國。

央視新聞報導，經查，2022年9月至2023年6月，黃姓主嫌夥同他人在柬埔寨 組建犯罪團夥，通過網路設立「萬合足球」賭博平台，以高額利潤為誘餌，招募人員從事網路賭博犯罪活動，採用代理形式發展下線、賭客會員，在中國招攬各層級代理及賭客，涉案資金逾5億元人民幣(約7300萬美元)。

今年2月，泰國有關部門裁定向中國引渡黃姓主嫌。天津公安機關接下來將全力開展案件偵辦工作。

去年，中國與泰國也聯手從泰國引渡一名非法經營網路賭博活動的嫌犯到中國。路透報導，43歲的佘智江是中國公民，也持有柬埔寨護照。他於2022年8月被泰國警方逮捕，北京當局指控他非法經營網路賭博活動，通過國際刑警組織發布紅色通緝令。

2024年5月，泰國刑事法院裁定將他引渡到中國，但他的律師團隊向憲法法院提出上訴。去年4月，泰國憲法法院裁定引渡令合法有效。去年11月10日，泰國檢察官發聲明表示，佘智江將被引渡到中國，就非法經營賭場一事接受審判。

央視報導，去年11月12日，隨著一架中國民航客機降落南京祿口國際機場，公安機關通緝的跨境賭博「十大逃犯」之一佘智江從泰國被引渡回國。

2024年以來，中泰在打擊跨境犯罪方面合作顯著加強，最受矚目的進展，是多名涉及跨境賭博、電信詐騙的指標性犯罪首腦及數千名嫌犯，陸續從泰國被引渡、遣返中國受審。由於泰緬、泰柬邊境猖獗的電詐園區，嚴重影響泰國觀光和投資，促使泰國加大力度和中方合作打擊此類犯罪。