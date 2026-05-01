觀察站／人行前行長周小川談IMF改革 散發中美博弈硝煙

近期中東局勢升溫，地緣政治不平靜，金融市場震盪，外界關注金融穩定議題時，中國人行前行長周小川會在今年博鰲論壇期間（3月底），提出要回到國際貨幣基金（IMF）多邊框架下解決全球貿易失衡問題。

中國官方提倡IMF改革並非新鮮事，周小川現場的發言，張力十足，牽扯出中西方數十年來在金融治理上的恩怨情仇，也散發出中美博弈的硝煙。

周小川談及解決全球不平衡問題，要利用IMF多邊框架機制，乍聽似乎是要擁抱IMF的功能，但事實上，IMF過去幾十年跟新興國家、亞洲地區國家的摩擦還在延續。

期間伴隨中西勢力消長，美國在IMF影響力逐步減弱，周小川則持續對IMF改革發言，他2025年在陸家嘴論壇上直言，全球宏觀經濟調控處於「三無」狀態：沒有一個機構負責、沒有工具（特別提款權SDR僅作為記帳工具）、沒有共識（美國有一票否決權）。他明確指出，按正式職責定義，IMF沒有「全球央行」的角色，也沒有貨幣政策協調的角色。

周小川在博鰲論壇上，再次呼籲全球應重拾IMF的框架措施來解決全球失衡問題。但這句話背後，也暗示了當前IMF框架在解決全球失衡（如貿易、投資、資本流動失衡）方面的失效。

周小川諸多表態有如隱晦的博弈，許多觀點實際上是在批評由美國主導的IMF體系，及美國的單邊主義政策。比如他在今年論壇批評美國自身面臨全球失衡，卻放棄傳統的匯率調節工具，轉而使用關稅手段。

他認為關稅是棘手的問題，而應使用IMF框架來解決。他也提到SDR機制，認為它是解決全球失衡的潛在工具，但目前受限於美國的否決權，難以發揮作用。從這場論壇觀察全球局勢，多邊治理機制背後的大國角力依舊波濤洶湧。