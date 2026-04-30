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中國傳暫停硫酸出口 官方未發表評論 市場憂無替代來源

中國新聞組／北京30日電
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稀土之後，國際市場近日傳出中國大幅縮減硫酸出口，消息人士稱，在荷莫茲海峽航運中斷推高硫酸價格背景下，中國已對今年1至4月硫酸出口設定約70萬噸配額，僅略高於去年同期出口量一半，預計至少持續到2026年底。若中國全面暫停硫酸出口，因市場上幾乎沒有相關可替代來源，將嚴重衝擊海外市場供應。另據日媒報導，中東戰爭已使日企加大採購中國塑膠與輪胎等原料，該國市場憂心若中國產品持續流入，日本恐步上「石化寒冬」。

據觀察者網引述香港南華早報報導，硫酸對化肥生產和金屬加工至關重要，目前海灣地區約占全球硫磺（生產硫酸主要原料）產量的四分之一，但美以伊戰爭導致硫磺供應受阻，硫酸價格持續上漲；再加上彭博資訊等外媒關於「中國將從5月起停止硫酸出口」報導的衝擊，引發國際市場憂心。

報導稱，2025年，全球範圍硫酸出口，中國占比約23%；2024年，中國硫酸出口總額為3.49億美元，美國也是主要進口國之一。中國海關數據顯示，今年前三個月，中國硫酸出口量為52.8萬噸，較去年同期下降50%。分析人士表示，若中國停止硫酸出口，將對全球供應和價格產生重大影響。

專注於化工、化肥和石化工程的Moco Tech公司創始人兼董事總經理彭楊（音）透露，在有關報導出現前，中國已對1月至4月的硫酸出口設定了約70萬噸配額，僅略高於去年同期出口量的一半，硫磺和硫酸是磷肥生產的關鍵原材料，中國目的在優先保障國內化肥等生產需求，他預計有關措施至少持續到2026年底。

截至目前，中國官方尚未就有關報導發表評論。

據阿格斯數據，若中國硫酸出口全面暫停，僅全球海運市場就可能減少至少300萬噸供應。從化肥到電池製造行業，海外買家正努力尋找替代品，但「中國供應一旦減少，市場上幾乎沒有實質性的可替代來源」，阿格斯說。

硫酸除是生產磷肥的核心原料，也是鉛酸蓄電池的關鍵原料，硫酸短缺還會影響到銅、鎳和銀的開採作業，尤其是依賴濕法冶金或浸出工藝的作業。此外，硫酸也被用於從紅土鎳礦中提取電池級鎳。

另據日媒報導，中日關係緊繃，但在中東戰事推動能源供應不確定性升高之際，輕油（粗製汽油）短缺導致日本國產化學品缺貨，日從中國採購塑膠和輪胎原料的動向正在加強。據統計，用於食品容器與塑膠袋的高密度聚乙烯，3月日本自中國進口量年增至2.7倍；聚苯乙烯增長76%，主要塑膠原料整體增長27%。丁二烯等部分基礎化學品也出現恢復性進口。目前的應急採購若成常態，日本化學品可能像鋼鐵一樣走上「石化寒冬」之路。

稀土 香港 日本

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