北京最嚴新規 無人機5月起禁飛禁售 大疆門市下架產品

北京無人機管制新規將於5月1日上路，北京市行政區域全域將列為無人駕駛航空器管制空域。無人機龍頭大疆創新在北京所有門市已啟動產品下架流程。（路透）

北京祭出史上最嚴新規，5月1日起禁飛、禁售無人機。北京市行政區域全域將列為無人駕駛航空器管制空域，已擁有者須在4月30日前完成實名登記，所有室外飛行活動均須提出申請。無人機龍頭大疆創新（DJI）在北京所有門市已啟動產品下架流程，4月29日下午4時後，北京門市不再銷售大疆無人機產品。

綜合界面新聞、明報報導，根據新規，不論線下實體店還是線上電商 平台，一律禁止向北京行政區域內的任何單位或個人銷售、出租無人機及其核心部件，攜帶、運輸無人機進京也將受到嚴格限制。

大疆北京國貿旗艦店工作人員表示，北京地區所有無人機產品必須在30日前完成清庫，線上平台也已停止向北京地區發貨。5月1日後，若消費者想在線上平台購買大疆無人機，需寄往北京以外地址。

該工作人員指出，4月29日下午4時前，北京僅大疆國貿旗艦店仍有部分無人機產品短暫在售，售價與官網同步，並無優惠。至於北京消費者現有無人機若需維修，北京大疆門市不負責維修，需前往其他省市自助寄修，或到當地線下授權服務中心現場置換。

工作人員也提醒，購買無人機，包括重量低於250克的機型，均須在無人駕駛航空器綜合管理平台完成實名登記並激活，否則無法使用。

報導指出，目前京東平台部分大疆無人機仍可正常下單，若於29日晚間11時10分前付款，預計4月30日送達；但天貓大疆官方旗艦店多數無人機產品已顯示「此商品不支持在當前地區（北京）銷售」。

北京市人大常委會3月27日表決通過「北京市無人駕駛航空器管理規定」，自5月1日起施行。規定明確，北京市行政區域全域為無人駕駛航空器管制空域，所有室外飛行活動均須申請；同時可依實際需求，為特定飛行活動劃定專門飛行場地。

報導指出，北京以「首都低空安全面臨挑戰」為由，出台史上最嚴無人機管控新規，不僅將監管鏈條延伸至銷售、運輸、存儲等領域，使北京成為國內首個禁售無人機的城市。

規定也禁止非法生產、組裝、拼裝、改裝無人駕駛航空器，或破解其系統；不得向北京市行政區域內單位和個人銷售、出租無人駕駛航空器及其核心部件；並禁止運輸、攜帶無人駕駛航空器及其核心部件進入北京市行政區域，但已完成實名登記和信息核實的現有無人機，由所有者攜帶者除外。

北京市公安局相關負責人表示，現有無人機所有者須在2026年4月30日前完成實名登記和激活，並自規定施行日起三個月內完成信息核實。核實方式包括公安機關上門核實、自行前往派出所核實及電話核實，其中電話核實僅限於公安機關已掌握所有者與器具信息的情形。

規定並明確，北京市禁止新建無人駕駛航空器及其核心部件存儲場所，六環路以內不得設立存儲場所，六環路以外存儲場所則須符合安全規範。北京市人大常委會法工委副主任熊菁華表示，此次立法既堅持嚴格管理，也兼顧生產生活需求，為特殊行業留出發展空間。

據報導，中國全國範圍內的相關法律今年也進一步收緊：包括非法放飛無人機可處以15天拘留，而且在飛行期間必須向當局提供實時數據。