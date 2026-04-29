我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed決議幾乎底定 鮑爾記者會目光完全集中在一人身上

為川習會拚籌碼 習握1.2兆美元稀土王牌 川掐原油命脈

路透：中國加強肥料出口海關檢查 硫酸銨納入管制範圍

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國河南三門峽的農民在麥田忙於春耕。 （新華社資料照片）
中國河南三門峽的農民在麥田忙於春耕。 （新華社資料照片）

中國傳出針對出口硫酸銨加強海關檢查，以執行新的肥料出口管制措施，據分析，背後原因為荷莫茲海峽關閉引發的供應中斷、推升國際價格，導致中國與國際價格差距擴大。

路透28日引述3名肥料貿易商稱，硫酸銨目前已被納入海關檢查範圍。硫酸銨是中國出口量最大的肥料品項之一，3月時未被納入出口限制，但有貿易商表示，近期硫酸銨出口面臨非常高的查驗比例。

起因在於，有海關人員於青島發現，部分出口商將尿素與鉀肥虛報為硫酸銨，尿素與鉀肥都是受到出口限制的品項。消息人士指出，相關違規情況已被查獲。

中國是全球主要肥料出口國之一，去年出口金額超過130億美元。為保障農民利益，中國對出口採取嚴格管控。北京今年3月在春耕前限制大多數肥料出口，僅保留硫酸銨等少數品項不受限制。

中國對尿素出口採配額制度管理，官方通常會觀察5月是否供應過剩，再決定出口數量。這些限制措施與近期荷莫茲海峽物流受阻，推升國際肥料價格。全球約1/3的尿素貿易須經由該海峽運輸。

中國由於出口限制，與以煤為基礎的生產體系支撐，尿素價格仍明顯低於國際市場，形成較大價差；若允許出口，將具備相當高的獲利空間。

面對供應短缺與價格動盪，從美國、亞洲到歐洲的農民都爭購化肥以鎖定價格。此前，印度官員更主動接洽中國，請求允許部分尿素船貨銷售，因為戰爭嚴重削減印度的天然氣供應，並衝擊印度的化肥產量。

金融機構StoneX的數據顯示，去年中國出口490萬噸尿素，略低於歷史平均的500-550萬噸，後者通常約占全球出口量的10%。

上一則

整頓洗澡式出海…中叫停Manus併購 環時：不存在長臂管轄

延伸閱讀

中東戰事衝擊供應鏈 分析：中國鋼鐵出口將減少1000萬噸

中東戰事衝擊供應鏈 分析：中國鋼鐵出口將減少1000萬噸
中國擬恢復成品油出口 有助緩解全球燃料供應緊張

中國擬恢復成品油出口 有助緩解全球燃料供應緊張
日本3月出口勁揚11.7% 中國需求助攻 中東衝突影響尚未發酵

日本3月出口勁揚11.7% 中國需求助攻 中東衝突影響尚未發酵

全球消費品通膨拉警報 中出口商開始漲價 轉嫁伊朗戰火成本

全球消費品通膨拉警報 中出口商開始漲價 轉嫁伊朗戰火成本

熱門新聞

中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

2026-04-23 21:53
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30
坐在川普左手邊的姜偉嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算