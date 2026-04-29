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總部遷新加坡、裁中國團隊 Manus「去中國化」後陷困局

中國新聞組／北京29日電
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Manus創辦人肖弘。(取材自百度百科)
Manus創辦人肖弘。(取材自百度百科)

去年初，中國央視多檔節目曾介紹AI公司Manus，稱其為產業黑馬，一度被拿來與DeepSeek相提並論。不料，同年下半年，Manus陸續清空北京、武漢辦公室，並將40多名核心成員轉移至新加坡，同時在當地大舉招募，由於2025年12月傳出Meta收購Manus的消息，市場將其一連串動作解讀為「去中國化」布局。

綜合媒體報導，Manus創辦人肖弘1992年生於江西，畢業於華中科技大學，早年專注微信生態工具開發。2022年ChatGPT爆紅後轉戰AI，創立「蝴蝶效應」，並未自研底層模型，而是整合GPT-4o等模型，推出瀏覽器插件Monica，迅速累積千萬海外用戶。

2025年3月，Manus發布，以履歷篩選、股票分析等自動化能力引發關注。不過，其產品依賴開放網路與大量數據交互，在中國市場難以落地。

肖弘曾表示，「海外客戶付費意願是中國的五倍」，並主張中國創業者應更積極走向全球。當多數中國AI公司仍在國內競爭時，Manus已直接對標歐美市場，定價39至199美元，用戶主要來自日本、中東與美國。

在此背景下，Manus迅速走向「去中國化」。2023年創立初期，公司仍以中資為主；2025年4月獲美國創投Benchmark投資後，開始調整結構，包括將總部遷往新加坡、裁撤中國團隊，並布局舊金山與東京，以符合美國監管與資本要求。

同年12月，Meta擬以約20億美元收購Manus，肖弘並出任副總裁。然而，2026年4月中國發改委要求撤銷交易，併購案告終，Manus「去中國化」路徑受挫。

報導指出，隨著字節跳動、騰訊等大廠快速補齊AI Agent能力，並嵌入既有生態，Manus優勢逐漸被稀釋。在中國市場失去先機之餘，其「去中國化」策略亦削弱品牌認同，陷入兩難。

武漢 Manus DeepSeek

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