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整頓洗澡式出海…中叫停Manus併購 環時：不存在長臂管轄

中國新聞組／北京29日電
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Meta收購Manus案最終觸礁。（路透）
Meta收購Manus案最終觸礁。（路透）

美國Meta收購中國AI新創公司Manus最終觸礁。據報中國政府已初步要求數周內撤銷交易，Manus前投資者亦計畫配合。央視強調，此次禁令針對的是以「洗澡式出海」規避監管的行為；環球時報稱中方有權干預，完全不存在「長臂管轄」。 據稱，中國還傳出禁止Manus兩位高管離境。

2025年12月，Meta宣布以20億美元收購通用AI智能體公司Manus，為其史上第三大併購案；2026年1月，中國商務部啟動合規審查；4月27日，國家發改委依據「外商投資安全審查辦法」直接叫停，要求撤銷交易，理由是「交易危害技術主權與資料安全」。

環球時報社評表示，這起併購案最大的質疑點是Manus作為「依靠中國工程師和基礎設施環境發展起來的AI公司，在獲得美國投資後突然與中國元素切割」。此併購案也引發了「併購式招聘」的質疑，認為併購實際是招聘手段。

社評表示，由於這起併購案涉及到中、美、AI等元素，中方的決定引發外界關注，也出現了一些「過度解讀」。

社評提到，儘管中方目前尚未披露叫停併購案的具體原因，但有三點是非常明確。第一，中方有權對這起併購案依法依規實施干預，完全不存在「長臂管轄」；第二，近年來各國普遍加強了投資安全審查，中國的監管完全符合國際通行做法；第三，叫停這起併購案，絕非意味著中國收緊營商環境。相反，這次做法是明確安全邊界，增強外資長期信心。

不過逆轉交易面臨的困難不少，因為可能涉及逆轉股權轉讓、退還資金，並要求刪除已轉移的代碼、數據和其他知識產權，以及撤回人員。彭博社引述一名知情人士指出，Manus已將程式碼交給Meta，並整合進其服務之中。若強制創辦人與投資人退還資金，可能除了讓美國公司「免費」取得關鍵技術外，效果有限。

報導亦引述諮詢公司指出，Manus的決定「更多是象徵性質」，北京能做的施壓動作，可能只能限制Manus高層跨境流動。

據悉，這次事件標誌著中國首次在AI領域以國家安全為由否決外資併購案，這不僅是單一交易叫停，更是中國在AI競爭白熱化背景下對技術主權所畫出的剛性邊界。

另外，對於Manus兩位高管被禁離境傳聞，外交部發言人林劍回應稱「具體問題請向中方主管機關詢問」，凸顯事件由商務部和發改委主導處理。

商務部 Meta Manus

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