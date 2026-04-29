解放軍南海巡航 批菲律賓拉攏域外國攪局

美菲聯合軍演，解放軍也在南海有不少活動。圖為南海艦隊的052D型呼和浩特艦。(新華社)

在美菲等國「肩並肩」軍演之際，解放軍 南部戰區28日宣布在南海海域進行例行巡航，同時批評菲律賓拉攏域外國家組織「聯合巡航」，「攪局南海，破壞地區和平穩定」。

據共軍南部戰區微信公眾號，該戰區發言人翟士臣（軍銜為海軍大校）表示，4月28日南部戰區海軍位於南海海域進行例行巡航。菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定。戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。

目前正逢4月20日至5月8日，美國與菲律賓啟動了「肩並肩」聯合軍事演習。這次演習規模相當龐大，時間持續19天，參演總兵力逾1.7萬人，除美菲兩國軍隊外，澳洲、紐西蘭、法國、加拿大亦參加，日本則首次以正式成員身份參與。

上述軍演啟動後，4月22日解放軍海軍宣布，日前其首艘076兩棲攻擊艦四川艦，從上海啟航赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務，測試艦艇多個系統平台運行情況。四川艦下水以來，已順利完成多次試航任務，「這次是按照裝備整體建造計畫組織的正常跨區試驗訓練，不針對任何特定目標」。

4月24日南部戰區繼續宣布，近期組織107編隊位元於菲律賓呂宋島以東海域開展演訓活動，重點進行實彈射擊、海空協同、快速機動、航行補給等演練，檢驗一體化聯合作戰能力。「這是針對當前地區局勢採取的必要行動，符合相關國際法和國際實踐」。該戰區還強調，「戰區部隊將根據安全形勢需要，常態組織有關軍事行動，維護國家主權安全和地區和平穩定」。

此外，4月23日至25日，中國駐菲大使井泉應菲律賓阿克蘭省馬來市政府邀請赴長灘島出席「2026年LOVE BORACAY」旅遊主題活動，與當地官員議員、酒店和旅行社代表、警察局等座談，研究如何將對中國免簽政策覆蓋長灘島、薄荷島等旅遊目的地、恢復包機直航、更好開展領事保護和服務、確保中國遊客絕對安全等問題。