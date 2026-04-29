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福建省宣布：省內上海戶籍民眾即日起可簽注赴金馬旅遊

特派記者廖士鋒／北京即時報導
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福建省29日宣布上海戶籍居民可到金馬旅遊。（圖／讀者提供）
福建省29日宣布上海戶籍居民可到金馬旅遊。（圖／讀者提供）

中國文旅部2月初宣布，將開放上海民眾到金門馬祖旅遊，如今已經正式公告，福建省宣布，在福建的上海戶籍居民，可申請簽注赴金門馬祖，進行團隊旅遊或者自由行。

據了解，福建省相關單位29日公告「關於上海市居民可申辦赴金門、馬祖旅遊簽注的公告」，當中提到，自2026年4月29日起，在福建的上海戶籍居民擬赴金門、馬祖旅遊的，可憑本人有效身份證向福建省公安機關出入境管理機構申請辦理往來台灣通行證及赴金門、馬祖個人旅遊簽注或團隊旅遊簽注。

聯合報記者29日在中國國台辦記者會上向發言人陳斌華提問，上海踩線團11人在27日抵達金門，隨後至經武酒窖等地參訪，且與金門旅遊業相關業者進行「金滬旅遊交流座談會」。金門縣政府觀光處透過新聞稿表示，此次上海旅遊踩線團到來，象徵客源結構從福建省擴大至長三角經濟圈。對此次踩線團順利到金門，有何評論？未來預計何時會正式由上海市有關單位開放民眾簽注到金門馬祖旅遊？

陳斌華回應，中國方面今年2月宣布恢復上海居民赴金門馬祖旅遊。此次踩線團是國共兩黨智庫論壇成果的後續落實。我們樂見上海旅遊業者對金門實地考察，與台灣業者座談交流。上海踩線團順利抵達金門，充分體現了我們踐行兩岸一家親理念，增進台灣同胞福祉的誠意。希望台灣有關方面順應民意，撤除障礙，採取務實舉措，推動實現兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。「等到踩線團的行程結束後，後續有關事項會向社會公布」。

此前文旅部2月4日宣布，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，中國方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為中國大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。

觀光

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