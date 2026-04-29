北京現沙塵暴、廣東防颱憂汛期…北京當局急布防

4月不全是春日靜好，北京再現沙塵暴，廣東開始防颱風。中共 領導層不只關注內外經濟不穩的雙重壓力，還擔心雙重夾擊，即今年可能遭遇傳統汛期和極端天氣。

4月1日，中國宣布汛期開始，之後國務院 召開防汛抗旱工作視訊會議，提出「堅決打好防汛抗旱主動仗」。按水利部預測，6至8月間水文氣象年景預計總體偏差，澇重於旱，北方洪澇偏重；極端強降水事件偏多，可能有颱風北上影響內陸。可能發生較大洪水的河段涉及長江、黃河、淮河、海河、松遼等流域，可能因高溫少雨發生階段性乾旱的地區涉及江西、浙江、福建、江蘇和安徽南部、新疆 北部等地。

水利部已啟動24小時防汛值守，4月17日再召開水庫安全度汛會議，落實逐庫完善汛期調度運用方案。更著急的是地方，廣東當局認定今年防汛形勢複雜嚴峻，入汛後，應急管理廳4月10日就發出緊急預警，說今年颱風影響偏重，有強颱風或超強颱風正面襲擊的可能。廣東多部門研判汛期降雨總體偏多，中小河流可能發生20年1遇以上量級洪水。

汛期有危險，年年如是，今年不同的是預測有極端天氣出現，這來自於今年恐有「超級聖嬰」現象，中國將遭遇汛期+極端天氣夾擊。下半年到明年，繼去年的次極端天氣，中國可能又一次迎來極端天氣襲擊甚至帶來災害。

聖嬰現象對中國的影響，預測主要是南澇北旱，即長江流域及江南地區汛期降水增多，華北、黃淮等地夏季高溫乾旱。春末夏初也即5至6月，就會進入聖嬰狀態，秋冬季形成聖嬰事件。強度預測中等偏強可能性較大。專家相信會出現兩個重疊，一是現象出現時間與中國主汛期重疊，2是現象引發災害天氣與汛期引發的旱澇問題重疊。

對中國來說，極端天氣不止是旱澇，還有特大暴雨帶來的洪水，沙塵暴在北方遮天蔽日，強冷空氣與高溫天氣的交替，以及冰雹、雷暴等。極端天氣下，中國防災體系仍嫌脆弱，除民眾生命財產安全，最令人擔心的是農業出現重大災情，所以現在就出手防範。