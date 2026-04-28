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澳洲外長二次訪華 釋兩國關係再升溫信號

中國新聞組╱北京28日電
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澳洲外交部長黃英賢將於28日至30日訪問中國。(路透)
澳洲外交部長黃英賢將於28日至30日訪問中國。(路透)

在中東局勢持續升溫、全球能源安全再度成為各國關注焦點之際，澳洲外長黃英賢將於4月28日至30日訪問中國，並與中國外長王毅共同主持「第八輪中澳外交與戰略對話」。這也是黃英賢任內第二次正式訪華，被視為中澳關係進一步回穩的重要訊息，既凸顯澳方高度重視亞太地緣格局與區域經貿安全合作，也意在統籌周邊大國關係、優化外交布局，在區域協作與雙邊交往之間尋求務實平衡。

中國外交部發言人林劍27日證實，黃英賢應王毅邀請展開訪中行程。中方表示，近年在兩國領導人戰略引領下，中澳全面戰略夥伴關係保持向好發展勢頭。此次訪問期間，雙方將就雙邊關係及共同關切的國際與地區議題深入交換意見，推進落實既有共識，增進政治互信，深化務實合作。

澳洲外交部同日也公布，黃英賢本周將依序訪問日本、中國與南韓。澳方指出，此行是總理艾班尼斯政府加強與亞洲主要夥伴合作的一環，核心目標包括能源安全、區域穩定及供應鏈協作。黃英賢強調，澳洲始終致力於與中國維持穩定且具建設性的關係，這符合雙方共同利益。

深圳衛視直新聞報導，分析指出，黃英賢此次東北亞三國行程雖涵蓋多邊布局，但對中國的訪問無疑是最受矚目的核心環節。相較於在日本聚焦安全合作與區域協調、在南韓關注成品油供應與經貿交流，訪中則承載更高層次的戰略溝通與關係修復功能。

中澳關係過去數年曾因政治與經貿爭議陷入低谷，但隨著雙邊高層互動逐步恢復，兩國近年已重啟多項對話機制。此次戰略對話被視為雙方進一步鞏固關係正常化的重要平台，也為未來更廣泛合作鋪路。

在經濟層面，中澳貿易互補性強，中國仍是澳洲最大貿易夥伴。雙方在能源礦產、綠色低碳、新能源技術等領域合作潛力龐大。尤其在全球供應鏈重組與能源價格波動背景下，維持穩定合作更顯重要。

此外，教育、旅遊與人文交流也持續回溫，顯示兩國互動已不再侷限於經貿議題，而是逐步延伸至更廣泛的社會層面。

外界普遍認為，黃英賢此行不僅是一次例行外交訪問，更是澳洲在亞太格局變動中重新平衡大國關係的重要一步。對北京而言，則是觀察澳洲對中政策走向與區域角色定位的關鍵窗口。

澳洲 王毅

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