白宮記協晚宴槍響 中：譴責暴力 環時：美政治對立惡果

針對美國白宮記者協會25日晚宴發生槍擊事件，中國外交部發言人林劍表示，中國一貫反對和譴責非法暴力行為。（路透）

針對美國白宮 記者協會25日晚宴發生槍手強闖開火事件，中國外交部發言人林劍在例行記者會中回應稱，「我們一貫反對和譴責非法暴力行為」。環球時報則將矛頭指向美國的政治文化本身，稱此類極端事件的根本原因，在於美國內部政治分歧與對立的激進化。

央視新聞報導，中國外交部27日舉行例行記者會，有媒體問及，對於白宮記協晚宴驚傳槍擊 事件，中方有何看法，外交部發言人林劍強調，「中方關注這起槍擊事件，我們一貫反對和譴責非法暴力行為」。

環球時報則在報導中將此次事件定性為「美國內部政治對立激進化」的惡果，並引述在場中國記者的說法，指晚宴現場的安全措施「明顯不足」。

據看新聞報導，有記者僅憑一張普通紙張印製的「門票」，在沒有QR碼和任何可供查驗資訊的情況下順利入場，連隨身行李也只做了簡單的檢查，完全沒有搜身。可說與白宮嚴格的安保規格相比，此次晚宴的安全措施相當寬鬆。

除了安保問題，環球時報並將矛頭指向美國的政治文化本身。該報引述一名由官方認可的「專家」說法，「此類極端事件的根本原因，在於美國內部政治分歧與對立的激進化──當常規政治機制無法化解分歧，加之社會碎片化持續惡化，暴力事件便隨之而來」。

值得注意的是，環球時報雖在25日晚間彙整了國際社會對此次槍擊事件的各方反應，但在這份清單中，卻明顯缺席了中國對此次暴力事件的任何譴責聲明，直到27日外交部記者會，才發出譴責暴力聲明。

新華社也凸顯了美國政治暴力頻發的氛圍，報導提到，「近年來，美國政治暴力事件頻傳。川普在競選及執政期間多次成為暗殺圖謀及死亡威脅的目標，其中最具代表性的案例，是2024年7月在賓州巴特勒發生的刺殺未遂事件，川普在那次競選活動中險些喪命」。

有分析指出，中國主流輿論認為，美國政治暴力事件反映出其民主制度的深層矛盾與社會撕裂的加劇。此類事件被視作美國政治極化、言論極端化和槍枝泛濫共同作用下的產物。

也有部分中國評論者認為，美國政治暴力頻發削弱了其作為「民主燈塔」的道義權威，愈來愈多中國人開始以更自信的視角「平視」甚至「俯視」美國模式。美國政治亂象，包括選舉爭議、街頭暴力與體制內對立，被認為暴露了西方民主制度的結構性缺陷。