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突破封鎖 首艘載貨LNG船成功駛出荷莫茲海峽 目的為中國

編譯葉亭均／即時報導
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船舶停留在荷莫茲海峽上。(路透)
船舶停留在荷莫茲海峽上。(路透)

自兩個月前中東戰爭爆發以來，首批液化天然氣（LNG）貨運似乎已經成功穿越荷莫茲海峽，離開波斯灣。

彭博資訊報導，根據船舶追蹤數據，名為「Mubaraz」的運輸船目前正通過印度南端。這艘船大約3月初於阿拉伯聯合大公國阿布達比國家石油公司（Adnoc）的達斯島設施裝載貨物，此後一直停留在波斯灣停留，但在3月31日左右停止發送訊號，並於4月27日在印度東側重新出現。

全球能源市場正高度關注荷莫茲海峽的航運情況。過去兩個月，由於伊朗與美國各自實施封鎖措施，通行量幾乎降至零。這條水道約承載全球五分之一的液化天然氣供應，其封閉已使市場供應趨緊，並推升價格大幅上漲。

船舶在通過荷莫茲海峽時關閉應答器（轉發器）以避免被偵測，是常見策略；此外，船舶數據也可能遭到干擾或延遲更新。擁有該船的Adnoc公司尚未回應置評請求。

目前，「Mubaraz」顯示的目的地為中國一個碼頭。

在4月初，追蹤數據曾顯示一艘沒有載貨的LNG油輪駛出荷莫茲海峽。不過截至目前，尚未確認有任何滿載天然氣的船隻成功完成駛出該海峽的航行。多艘載運卡達液化天然氣的船隻曾接近海峽，但在美伊緊張局勢持續之下折返。

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