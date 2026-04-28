北京瞭望／美伊戰爭多空分歧 政治局會議如何表態受矚

「全球秩序深刻演變、地緣政治衝突加劇」，是中共 對國際環境的官式描述。本周中共中央政治局開會議經濟，其中一個考題或關注點，是看這一描述有沒有具體化或說新補充，是因美伊之戰更加不確定性，帶出全球和中國經濟的更加不確定，中國經濟界有坐收漁利、深受其害兩派之爭，現在要看政治局會議作何表態。

美伊戰事持續，荷莫茲海峽封閉帶來能源市場的震盪，在中國學界特別是經濟界，持續有兩派之爭，其中一派認定出現了新「東升西降」，中國發展出現了新「窗口期」不僅可坐收發展之利，還勸當局要抓住機遇，加快金融等領域的進取部署。

這方面經濟界代表人物是殷劍峰，他既是對外經濟貿易大學中國金融學院教授，又是浙商銀行首席經濟學家，他4月中在一個論壇上算了道題，說中東石油 全部斷供，只影響中國能源消費的6.8%。同時中國石油儲備數據沒公布，估算在13億桶到20億桶之間，是美國的3到4倍，能應付中國全部石油消費3到4個月。中東石油占中國全部石油消費的三分之一，將3到4個月乘上三倍，則中東石油全部斷供，中國石油儲備能應對9到12個月。他的結論，中東之戰對中國利多大於利空。

殷劍峰前年曾被評為中國十大宏觀經濟學家之一，他的言論當然不會局限於石油，他更進一步說，中東戰爭會極大加強中國製造業的成本優勢和比較優勢。他近日在另一場訪談中，更提出中國正面對資本市場結構性機會、人民幣國際化新窗口，進一步說是人民幣國際化迎來重大機遇，中國應加快資本金融帳戶開放步伐。

殷劍峰的主張在經濟界引起廣泛討論，這時另外一些聲音也出現，目前至少出現三種判斷，一說中東戰爭引致全球性成本壓力沿產業鏈傳導擴散，不僅全球經濟有更大壓力，中國經濟增長也新添變數；一說中東戰爭引出高油價，高油價會刺激對生物燃料需求，使玉米、大豆等農作物被更多用於生產燃料，從而直接影響口糧供需平衡並推高糧食價值；一說就算不把糧食拿去替代燃料，中東戰爭必定增加化肥生產成本，提高農業機械及運輸物流費用，導致農產品價格隨之上漲。

這些有關產業鏈、糧食供應的說法，最觸動中共領導層敏感的神經，但還有來自中國生產部門的呼救，可能對中央政治局有些影響，那說的是4月中國從美國進口乙烷出現歷史新高，預計是80萬公噸，高出正常月均的六成。乙烷是所謂中國化工之母。中國原來用中東石油的石腦油，即從石油提煉出來的輕質油品，是生產塑膠、人造纖維、塑膠製品等石化產品的關鍵原料。現在荷莫茲海峽中東石腦油也斷供，對中國化工業影響甚大。波及到的又有農用生產資料、服裝輕紡等廣泛的行業。

在這些學者判讀和行業叫苦下，也有經濟學家預測，中東戰爭加劇，中共中央政治局會議有可能進一步強調統籌發展和安全，其中會把糧食安全、能源安全乃至更廣泛的經濟安全，擺到更突出位置。當然也有人相信，殷劍峰的利多論對中共領導層也有相當的吸引力，不排除有抓住機遇的安排。至於會議如何判讀，又會作出何種政策調整，很快就可以揭曉。