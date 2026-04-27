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東京威力科創原中國負責人傳吃裡扒外 暗中扶植中國對手

編譯劉忠勇／綜合外電
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竊密、遭洩密，東京威力科創近來風波不斷。（路透）
竊密、遭洩密，東京威力科創近來風波不斷。（路透）

曾帶領東京威力科創（Tokyo Electron）深耕中國市場的靈魂人物陳捷日前離職，是因為被查出涉及投資競爭對手而離職。由此事例可以看見，隨著北京投入砸錢打造自給自足的半導體產業，外國供應商處境愈來愈尷尬。

英國金融時報披露，東京威力科創發現陳捷和支持中國新一代晶片設備公司的投資公司有往來後，他隨即離職。陳捷透過妻子當股東和中國新創公司建立了關係，其中一家公司從原本維修東京威力科創機台的業務，轉向開發晶片製造設備。

東京大學經濟安全研究室主任井形彬說：「這項問題凸顯了具備戰略意義的科技領域，正受到更廣泛的經濟安全、公司治理以及內部人風險等挑戰。」他說：「那些希望長期生存和成長的公司，必須認真看待經濟安全的風險。」

東京威力科創是全球數一數二的半導體製造設備供應商，為台積電、三星和英特爾（Intel）等晶片製造商提供設備。該公司在塗布顯影設備領域享有90%的全球市占率，主要用於晶片生產曝光階段中光阻劑的塗布。

東京威力科創表示，該公司2024年秋季發現陳捷家人的投資，隨後在去年2月撤換了陳捷，不過他仍留任顧問，直到同年9月合約期滿為止。

企業登記文件顯示，陳捷妻子大鳥貴子持股的一家投資事業，正是蘇州芯慧聯半導體公司的創始股東。這家公司最初是為東京威力科創在中國的設備提供工程服務。芯慧聯隨後開始開發自有的晶片製造設備，其中包括塗佈顯影設備。

金融時報引述投資人資料和知情人士報導，陳捷也是盛紅曄半導體設備（上海）有限公司的共同創辦人，該公司開發的設備領域，正是東京威力科創擁有顯著市占率的設備。

盛紅曄的最大股東為BMJ Holding Limited，其中登記股東也是大鳥貴子。此外，陳捷本人也透過一家總部位於上海的合夥企業，間接持有盛紅曄的股份。

陳捷在史丹福大學取得碩士學位後，先是加入英特爾（Intel），隨後於 1997 年受聘於東京威力科創，負責拓展當時剛起步的中國事業。

東京威力科創在台灣也捲入晶片技術外洩的爭議。前工程師陳力銘涉嫌竊取台積電核心營業秘密，遭處10年重刑。東京威力也遭罰1.5億元台幣（約473.5萬美元）。

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