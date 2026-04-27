白宮槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

坐在川普左手邊的姜偉嘉。（路透）

美國當地時間4月25日舉行的白宮 記者協會晚宴發生槍擊事件，中國媒體注意到，事發前坐在出席晚宴的美國總統川普 旁邊的一位華裔 女記者，是出生於福建廈門的姜偉嘉（Weijia Jiang，中國媒體報導姓名是「蔣維佳」），現任任白宮記者協會主席、CBS新聞高級白宮記者。她回憶事發時：「我腦子裡沒有第二個念頭，只能以最快速度匍匐到地面上」。事發後，她還接到了川普的來電，表示需要找一個時間再舉辦晚宴，「因為這件事很重要」。

據紅星新聞報導，現場視頻顯示，當時有多名特工快速圍攏將川普團團圍住離場，川普在出口處跌了一跤。事發前坐在川普身邊的姜偉嘉提著裙子跟在保護川普的特工身後出門，後來跪爬在地上逃命，事發後她驚恐表示，「我7歲的女兒、丈夫和父母都在現場」。

姜偉嘉回憶說，當時她聽到了疑似爆炸聲，並沒有反應過來發生了什麼事情，最終和川普等人一起出了大廳。後來，她在大廳外聽到安全人員匯報了情況，「川普一直堅持，我們必須完成這次晚宴」。她還表示，川普事後還給她致電，表示需要找一個時間再舉辦晚宴，「因為這件事很重要」。

姜偉嘉於1983年出生於中國廈門，2歲時隨父母移民美國，13歲就在全美學生新聞節目「第一頻道」擔任記者，2006年在雪城大學獲得廣播新聞學碩士學位，2012年加入CBS News，2018年晉升高級白宮特派記者，2025年出任白宮記者協會主席，是該協會成立100多年來，首位出任主席的有色人種女性。

報導說，姜偉嘉是曾讓川普第一個任期內感到頭疼的「老對手」，其在白宮記者團的成名，很大程度上源於2020年新冠疫情期間一次發布會上，姜偉嘉向川普提問並質疑其抗疫表現，川普不僅多次迴避問題還怒懟姜偉嘉。姜偉嘉沒有退縮，而是推高了麥克風反問：「先生，你為什麼要專門對我（華裔）說這種話？」。

此前，2018年，姜偉嘉就獲大法官提名和川普力挺的卡瓦諾被控性侵一事向川普發問時被多次打斷，姜偉嘉就站著等待答案，最後川普對她喊：「坐下！」。

2020年4月一場記者會上，姜偉嘉又向川普發問：「早在2月份你就該提醒民眾，新冠的傳播就像野火一樣迅速。你為什麼等了這麼久才採取措施？」。川普又沒有正面回答，而是反覆問：「她是哪家媒體的人？」。姜偉嘉追問「你當初不認為病毒會大肆傳播，你承認嗎？」，川普顯然被戳到痛點，他對姜偉嘉喊道 「小聲點，別那麼大聲」，並匆匆結束了對話。