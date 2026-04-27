中國記者親歷白宮槍擊 躲餐桌下拍攝 沒吃到說好的龍蝦

王冰汝在四聲槍響看似恢復平靜後在現場直播報平安。（視頻截圖）

美國總統川普 在當地時間4月25日首次以總統身分在華府希爾頓酒店出席白宮 記者協會晚宴，卻因宴會廳外傳出槍響緊急撤離。當時在現場的鳳凰衛視駐美記者王冰汝發視頻還原了槍擊 事件經過說，事發時全場所有人都躲在餐桌下方，幾分鐘的時間卻很漫長，「有一種大難不死的感覺」。王冰汝還發了一張照片，稱整場晚宴就上了道沙拉，「說好的龍蝦還沒來得及擺上來」。新華社記者則親測晚宴安保發現「掃一眼就能進」，形同虛設。

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據觀察者網報導，鳳凰衛視駐美記者王冰汝當時身處現場，她發視頻還原了槍擊事件經過，事發時全場所有人躲在餐桌下方，「應該只有幾分鐘，但感覺很漫長，有一種大難不死的感覺，所有人都驚魂未定，踉踉蹌蹌的，劫後餘生的擁抱」。

王冰汝發布的視頻中，可以看到槍聲傳來後，她身邊的人幾乎都往餐桌下鑽，王冰汝也躲進了桌下，還問已經在下面的同業：「我可以躲在下面嗎？天吶」，接著她發現「哇現在我們所有人都躲在了下面」。

鳳凰衛視駐美記者王冰汝說，她和多位記者一起都躲在了宴席餐桌底。（視頻截圖）

沒多久，現場好像恢復了平靜，王冰汝從桌底下出來對著鏡頭報平安說：「你剛才好像聽到了有槍聲，我決定出來看一下，川普好像已經走了，內閣成員走來走去。現場有人說聽到四聲嘣嘣嘣嘣的槍響，我們現在可能是被lockdown，就是戒嚴了，這個地方沒有人出去了，大家都在等待看到底是怎麼回事」。

王冰汝隨後又在個人微博發了一張沙拉和多張晚宴餐桌上布置、菜單的照片，配文：「500刀（美元）一個人的白宮記者晚宴，就上了個沙拉，說好的龍蝦都還沒來得及擺上來」。

王冰汝在微博發了一張沙拉圖，配文：「500刀（美元）一個人的白宮記者晚宴，就上了個沙拉，說好的龍蝦呢？」。（取材自微博）

王冰汝的親身經歷立刻引來了大批中國網友關注，紛紛在她發文下的評論區留言：「太勇敢了」，「哇，恐怖經歷」，也有不少網友諷刺「很難不懷疑槍手就是為了少上點菜，才出現的」，「有視頻裡，一個美女順走了一瓶酒，一點都不吃虧」，「有可能就沒準備龍蝦」，「應該是龍蝦開的槍，叫你們吃」，「自由美利堅，美麗風景線，槍擊每一天」，「吃國宴，吃到桌子下面去，這經歷能進家譜了」，「不在戰地的戰地記者」，「不安檢嗎」。

據看看新聞Knews報導，新華社報導員李源清作為獲邀赴宴的人員，展示了晚宴「門票」，一張看起來很普通的紙，並沒有二維碼或可供核實身分的信息。

報導稱，記者抵達華盛頓希爾頓酒店後，掏出這張紙讓安保人員掃一眼，再通過很簡單的一道安檢門查一下包，無需搜身就可入場。相比進入白宮和其他政府大樓所需的一輪又一輪掃描，可以說晚宴安保形同虛設。