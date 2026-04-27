中國記者親歷白宮槍擊 躲餐桌下拍攝 沒吃到說好的龍蝦
美國總統川普在當地時間4月25日首次以總統身分在華府希爾頓酒店出席白宮記者協會晚宴，卻因宴會廳外傳出槍響緊急撤離。當時在現場的鳳凰衛視駐美記者王冰汝發視頻還原了槍擊事件經過說，事發時全場所有人都躲在餐桌下方，幾分鐘的時間卻很漫長，「有一種大難不死的感覺」。王冰汝還發了一張照片，稱整場晚宴就上了道沙拉，「說好的龍蝦還沒來得及擺上來」。新華社記者則親測晚宴安保發現「掃一眼就能進」，形同虛設。
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據觀察者網報導，鳳凰衛視駐美記者王冰汝當時身處現場，她發視頻還原了槍擊事件經過，事發時全場所有人躲在餐桌下方，「應該只有幾分鐘，但感覺很漫長，有一種大難不死的感覺，所有人都驚魂未定，踉踉蹌蹌的，劫後餘生的擁抱」。
王冰汝發布的視頻中，可以看到槍聲傳來後，她身邊的人幾乎都往餐桌下鑽，王冰汝也躲進了桌下，還問已經在下面的同業：「我可以躲在下面嗎？天吶」，接著她發現「哇現在我們所有人都躲在了下面」。
沒多久，現場好像恢復了平靜，王冰汝從桌底下出來對著鏡頭報平安說：「你剛才好像聽到了有槍聲，我決定出來看一下，川普好像已經走了，內閣成員走來走去。現場有人說聽到四聲嘣嘣嘣嘣的槍響，我們現在可能是被lockdown，就是戒嚴了，這個地方沒有人出去了，大家都在等待看到底是怎麼回事」。
王冰汝隨後又在個人微博發了一張沙拉和多張晚宴餐桌上布置、菜單的照片，配文：「500刀（美元）一個人的白宮記者晚宴，就上了個沙拉，說好的龍蝦都還沒來得及擺上來」。
王冰汝的親身經歷立刻引來了大批中國網友關注，紛紛在她發文下的評論區留言：「太勇敢了」，「哇，恐怖經歷」，也有不少網友諷刺「很難不懷疑槍手就是為了少上點菜，才出現的」，「有視頻裡，一個美女順走了一瓶酒，一點都不吃虧」，「有可能就沒準備龍蝦」，「應該是龍蝦開的槍，叫你們吃」，「自由美利堅，美麗風景線，槍擊每一天」，「吃國宴，吃到桌子下面去，這經歷能進家譜了」，「不在戰地的戰地記者」，「不安檢嗎」。
據看看新聞Knews報導，新華社報導員李源清作為獲邀赴宴的人員，展示了晚宴「門票」，一張看起來很普通的紙，並沒有二維碼或可供核實身分的信息。
報導稱，記者抵達華盛頓希爾頓酒店後，掏出這張紙讓安保人員掃一眼，再通過很簡單的一道安檢門查一下包，無需搜身就可入場。相比進入白宮和其他政府大樓所需的一輪又一輪掃描，可以說晚宴安保形同虛設。
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