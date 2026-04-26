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美國網紅體驗中國汽車 讚技術先進、價格低廉「不敢相信美禁售」

中國新聞組／北京27日電
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34歲的美國YouTube部落客伊森．羅伯森，帶領外國遊客參觀北京北京車展，並坐...
34歲的美國YouTube部落客伊森．羅伯森，帶領外國遊客參觀北京北京車展，並坐在長城汽車Hi4-T越野車上。（路透）

北京車展開幕當天，美國大V（網紅）、34歲的伊桑．羅伯遜帶領來自澳洲紐西蘭、阿聯酋等國的十幾個人，穿梭於擺滿電動SUV、皮卡和概念車的展廳，近距離觀看這些讓中國汽車。

觀察者網報導，羅伯遜是一個YouTube頻道的聯合創始人，專門為英語觀眾介紹中國汽車，他的頻道有21萬訂閱者；對參與這次旅行的許多人來說，中國車輛的吸引力顯而易見：價格低廉、技術先進且種類繁多。

在一個展台前，羅伯遜展示了一款零跑豪華電動SUV。這款車配備了大屏和後排冰箱。「你看到的這款車可能只要3萬美元，而且配置齊全，」他說，「而在美國，3萬美元幾乎買不到任何電動汽車或混合動力車。」這種價格差異，是羅伯遜頻道的美國觀眾感到著迷和沮喪的重要原因。

羅伯遜告訴路透：「在我們的評論區，大家頻頻抱怨稱，『我無法相信美國政府不允許他們在我的國家賣這款車』。」

報導指出，參團的一名紐西蘭退休老人約翰．科德爾被一輛閃亮的黃色長安Deepal S07中型跨界車吸引住了。「首先，我被它的顏色吸引了，」這名77歲的前供暖和通風工程師說，讓他傾心的遠不止車漆，內飾、抬頭顯示器、屏幕和360度環視攝像頭系統都非常具有吸引力。

科德爾在紐西蘭已經擁有一輛中國電動汽車──比亞迪Atto 3。他說，技術是主要賣點，但除此之外，「一切都設計得非常好」。

來自雪梨的62歲退休教練安德魯．珀措利斯說，最讓他印象深刻的是具有未來感的內飾的。他說，「這就是它們與眾不同的地方」，大屏幕和科技感十足的內飾讓他感覺自己「踏入了新一代車輛」。

羅伯遜目前居住在中國，曾在大學期間學習中文。他表示，在他報導中國汽車行業的六年間，美國觀眾對中國汽車的認知發生了變化。早期這些車被視為「低質量的山寨品」，但現在人們認識到，許多品牌正在電池性能、軟體和充電速度等領域推動汽車行業向前發展。

路透提到，愈來愈多的美國人開始更密切地關注中國汽車行業。雷星（Lei Xing，音譯）是一個汽車播客的美國聯合主持人。因為政治環境，他並不指望中國品牌很快進入美國市場，但他預計這些車最終會到達美國海岸。「這只是時間問題，」雷星說，「我知道在我有生之年，我將能夠買到中國電動汽車。」

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