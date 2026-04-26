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布局後達賴喇嘛時代 逾9萬藏人投票選流亡政府

中央社／印度拜拉庫普26日綜合外電
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西藏領袖達賴喇嘛。（美聯社）
西藏領袖達賴喇嘛。（美聯社）

居住在中國控制範圍外的藏人今天投票選出流亡政府。由於藏人準備迎接一個終將到來、且不可避免失去其崇敬領袖達賴喇嘛的未來，這場選舉的意義顯得格外重大。

中央社引述法新社報導，設於印度的藏人行政中央（Central Tibetan Administration）儘管被中國譴責為「不過是分裂主義政治團體」，但對流亡藏人而言是重要機構，尤其是在達賴喇嘛於2011年移交政治權力之後。

19歲的首投族丹增次仁（Tenzin Tsering）表示：「我們的選票至關重要。」他正等著投下選票，希望能推動提升年輕人在體制中的話語權。

他在印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）的拜拉庫普（Bylakuppe）表示：「我們需要足以體現社群未來願景的聲音，而不只是停留在過去。」拜拉庫普是印度最大的流亡藏人據點之一。

這場投票預計在27個國家舉行，但不包括中國。

全球共有9.1萬名登記選民，其中包括喜馬拉雅高山地區的佛教僧侶、南亞大城市中的政治流亡者，以及居住在澳洲、歐洲與北美的難民。

現年90歲的達賴喇嘛，自1959年中國軍隊鎮壓起義後從西藏拉薩出逃印度，流亡至今。他本人堅稱自己仍有許多年可活。

但這位諾貝爾和平獎得主的支持者深知，儘管中國共產黨奉行無神論，去年仍公開表示，這位佛教領袖未來的接班人，必須由中國政府批准。

達賴喇嘛表示，甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）才是唯一有權認定轉世靈童的單位。

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