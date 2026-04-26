北京批美濫用芯片出口管制 專家：中庫存可撐6年

中國斥美濫用芯片出口管制，並稱堅決反制；圖為2025灣芯展上，中國自主研發的新一代超高速實時示波器正式發布。（新華社）

美國眾議院 外交事務委員會通過「硬件技術控制多邊協同法案」（簡稱MATCH法案）等多項出口管制法案，據外媒報導，此舉旨在防止中國獲取先進半導體技術。對此，中國商務部 新聞發言人25日表示，中方一貫反對任何泛化國家安全、濫用出口管制的行為；相關法案如果最終出台，中方將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業合法正當權益。

據路透此前報導，美國內存芯片製造商美光（Micron）正積極推動美國國會通過新的「MATCH法案」，以對中國競爭對手使用的芯片製造設備實施更嚴格的出口限制。報導援引知情人士的說法稱，美光向美國政府決策者表示，美國必須採取更多行動來抑制中國在存儲芯片市場的發展，防止中國像主導太陽能產業一樣稱霸存儲芯片製造市場，並強調這攸關國家安全問題。該法案主要針對中國長鑫存儲（CXMT）、長江存儲（YMTC）以及中芯國際（SMIC）所營運的設施，同時也涵蓋全中國的關鍵半導體製造技術。

報導表示，根據目前的草案內容，「MATCH法案」將限制更多設備出口至中國，包括全面限制由荷蘭ASML主導的深紫外光（DUV）光刻機出口中國，並在外交手段失敗時透過立法強制實施限制。此外，法案將要求ASML及其他外國企業在為受管制的中國設施提供設備維修服務時，必須取得許可證。同時，該法案也對向中國銷售設備的外國公司施壓，要求其與美國的泛林集團和應用材料等企業面臨的出口限制保持一致。

港媒大公報報導，通信領域專家、復旦大學中國研究院特邀研究員汪濤表示，針對此次封鎖，中國早有預判，提前完成了光刻機等核心設備的儲備，現有庫存足以支撐五至六年穩定使用。與此同時，國產光刻機已進入交付試用階段，雖說性能、產能與穩定性還需要時間打磨迭代，但依託充足的進口設備存量，完全可以穩住當下市場供給，為國產設備的技術完善、落地普及爭取緩衝周期。整體來看，美方新規會造成短期影響，但不會撼動產業發展基本盤，整體風險可控。