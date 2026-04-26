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「流浪乞討人員」 中修法擬改稱「流散人員」惹群嘲

中國新聞組／北京26日電
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中國全國人大常委會官員24日說，「社會救助法」草案將「流浪乞討人員」的表述修改為「流散人員」，理由是流浪乞討人員數量明顯減少，現在多為「暫時遇困人員」。消息一出，在中國社群引發群嘲；許多網友譏稱，改為「待富人員」更貼切。

據界面新聞報導，中國全國人大常委會法制工作委員會發言人施春風24日舉行記者會表示，全國人大常委會第22次會議將於4月27日至30日在北京舉行。其中，「社會救助法」草案將提請進行第三次審議。

施春風稱，隨著全面建成小康社會和中國式現代化深入推進，中國「流浪乞討人員數量逐年下降、明顯減少」，目前相關救助管理機構救助的對象主要為走失或務工暫無著落等流散在外的「暫時遇困人員」。

他聲稱，根據中國社會救助工作發展變化的實際情況，草案將「流浪乞討人員」的表述修改為「流散人員」，更為準確、中性、簡潔。這一修改不涉及對該項救助制度內容的調整，不影響相關救助工作正常有序展開。

報導提到，中國民政部2025年6月曾表示，隨著經濟社會發展和脫貧攻堅全面完成，救助管理服務發生很多新變化，傳統的流浪乞討人員逐漸減少，臨時遇困人員成為主要服務對象。過去一年民政部門和救助管理機構共救助各類暫時遇困人員70.9萬人次，2024年幫助4051名走失人員回歸家庭。

2025年12月31日，中國民政部發布數據稱，當年救助流浪乞討等生活無著人員62.5萬人次。

官方數字背後則是，中國內需經濟疲弱，就業形勢嚴峻。社群不斷傳出畫面顯示，大量農民工湧入城市久久找不到工作，露宿街頭淪為遊民。

「流浪乞討人員」改為「流散人員」消息傳出後，在社群引發一面倒群嘲。在微博相關話題討論區，許多網友譏稱，「改為待富人員比較貼切」、「用待富比較高大上」。

還有網友形容，「一散解千丐」、「這一改，世上以後就沒有乞丐了，高」；並嘲諷官員「遣詞造句的能力，確實遙遙領先」、「漢字的博大精深都用在這種事情上面了」，「從此流浪乞討人員歸零」。

不少網友提到，中國現在已經沒有失業，也沒有待業，只有「靈活就業」。

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