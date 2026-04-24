官方撒幣振興實體書店 北京書市掀購書潮

在中國首個「全民閱讀活動周」的政策背景下，今年春季北京書市已開幕，書市不僅首次延長至1個月，更是首次在朝陽公園等四大場地同步開幕，加上官方發放巨額補貼優惠券，掀起了一股北京市民購書熱潮。

今年春季書市相當特別，首先是官方投入大筆資金發放「惠民券」，總額人民幣600萬元，是去年春季書市的三倍，也比去年地壇書市多出兩成。其次是官方首度開闢了四大展區，朝陽公園、南苑森林濕地公園、首鋼工業遺址公園、圓明園四處，基本上剛好涵蓋北京的東西南北四個方位，總展位達500棚。第三，書市由過往的10天左右，首度延長到1個月之久，顯然要讓盡可能多的北京市民逛展購書。

記者實地走訪朝陽公園，書市第一天適逢周末，幾乎每個攤位都站滿了前來挖寶的讀者，在攤位內走動往往需要精巧地變換身形，領取惠民券可折抵至高人民幣160元（每日皆可領），加上攤位普遍都打6折左右，買起書來，比電商 平台要便宜許多。購書也相當方便，在攤位上掃店家專屬的QR code，可以直接進入平台領惠民券，然後再將欲購買的書籍封底的條碼掃入，系統就會直接結算店家折扣、以及扣除惠民券的優惠額度，至此付款即可，過程中甚至不用收銀機。

近年因為市場變化，實體書店的經營面臨嚴峻挑戰，官方此次書市明顯側重在實體書店，全市還有2千餘家實體書店聯動參與，凸顯振興實體經濟的意涵。從參展中可發現不同書店選書的特色。例如，有的書店以女性主義書籍見長、有的書店以哲學為主、有的則將港台書籍擺在展位上最顯眼的位置，店家還強調是正規渠道進口的台版書。由於折扣下來比電商還便宜許多，幾乎都是人手好幾個書袋裝滿各式各樣的書。

不少書迷在網上曬出「戰利品」的同時，也有一些書迷失望地在小紅書等平台直言如此安排的缺陷。這是因為往年參展單位以出版社為主，至少保有一定的多元性，而改以書店為主後，同質性並不低，加上許多攤位主打文創品而非書籍，讓今年的書市「可讀性」不若往年。

無可諱言，在當前出版環境以及市場閱讀習慣變化下，實體出版業面臨嚴峻的寒冬，但這樣大型的書市所吸引的人潮，仍凸顯社會對於閱讀的需求仍相當旺盛，北京官媒統計，書市開幕3天，四大展場已吸引30餘萬人次參觀。未來如何在產業鏈上進行全方位的「優化」，保持北京市民、乃至於全大陸民眾的「愛閱讀」熱忱，值得期待。