中國國安部披露：稀土公司副總洩漏7項「國家秘密」遭嚴懲

中國內蒙1處稀土礦。（路透）

稀土 是關乎高端製造、國防軍工的戰略資源，中國收儲稀土狀況受外界關注。中國國安部23日公開案例稱，「境外」某有色金屬公司透過其中方雇員葉某某，以金錢利誘某稀土公司副總經理成某，後者為謀私利、違反規定，將其掌握的中國稀土收儲品類、數量、價格等7項「機密級國家秘密」非法提供給境外。最終葉、成2人均受中國法律嚴懲。

央視報導，國家安全部23日發布「安全提示文章」，稱近年來境外間諜 情報機關針對中國產業鏈、供應鏈 滲透、破壞與竊密行為日益隱蔽、專業化、體系化，對中國經濟、科技與資料安全構成嚴重威脅。

國安部公開案例指，中國某半導體企業前工程師張某，離職後違反保密義務，向境外組織非法提供核心生產流程等商業機密。核心技術的製程參數、設計圖面外流，不僅恐使企業數年研發投入付諸東流，也可能削弱中國在全球半導體產業鏈中的話語權。最終張某受到法律嚴懲。

另外，中國某公司以技術手段「寄生」在某電商平台系統，日均盜取超百萬條經營數據，非法牟利數千萬元。這種行為並非單純的商業侵權，而是有組織、產業化的資料竊取，企圖掏空平台核心商業資源、破壞健康的資料生態。最終相關涉案人員均受到法律的嚴懲。

報導稱，面對嚴峻複雜的產業鏈供應鏈安全情勢，單一環節的修補或被動反應已無法應對，應建構科學高效的防護體系。首先要求「嚴格硬體管理」，如嚴控晶片、伺服器、工控設備等關鍵硬體准入，實施供應商安全審查與溯源管理；全面排查禁用存在安全風險的設備，建立供應商准入與動態管理機制，防範別有用心者在硬體植入竊密裝置、預置間諜軟體。

其次要求「嚴格軟體管理」，如強化軟體、開源元件、雲端服務安全管控，進行程式碼稽核與漏洞排查，防範惡意程式碼、後門植入。嚴格涉密敏感資料、核心技術、商業機密全生命周期管理，執行最小權限、端對端加密、跨國資料安全評估，嚴防資料竊取、竄改或非法出境。

再者要求「嚴格人員管理」，如落實反間諜安全防範責任，對關鍵職位人員背景審查與保密培訓，嚴禁在非涉密設備上處理涉密資訊。規範涉外合作、外包、外協管理，防範境外間諜情報機關透過拉攏策反、利益誘惑等方式竊取涉密敏感資訊。