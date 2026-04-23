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中國空間站將迎首位外籍航天員 2巴基斯坦人獲選

中國新聞組／北京23日電
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兩名巴基斯坦籍入選者中的其中一人，將以載荷專家身分參加飛行任務，成為首位進入中國...
兩名巴基斯坦籍入選者中的其中一人，將以載荷專家身分參加飛行任務，成為首位進入中國空間站的外籍宇航員。（新華社資料照片）

中國載人航天工程辦公室22日宣布，首批外籍航天員選拔工作已經結束，兩名巴基斯坦籍預備航天員入選，其中一人將參加飛行任務，成為首名進入中國天宮太空站的外籍航天員。

據發布，中國載人航天工程（CMSP）首批外籍航天員選拔工作於4月上旬結束，兩名巴基斯坦籍候選人阿里（Muhammad Zeeshan Ali）、達烏德（Khurram Daud）最終入選。近日，他們將作為預備航天員來中國參加訓練，在完成各項訓練並通過考核後，其中一人將以載荷專家身分參加飛行任務，成為首名進入中國空間站的外籍航天員。

2025年2月，中國與巴基斯坦在伊斯蘭馬巴德簽署「關於選拔、訓練巴基斯坦航天員並參與中國空間站飛行任務的合作協定」，隨即正式啟動巴基斯坦航天員選拔工作。經過初選、複選、定選三個階段的篩選和評定，最終選拔出兩名巴基斯坦預備航天員。

中國載人航天工程辦公室稱，本次為巴方選拔訓練航天員，在中國航太史上具有里程碑意義，是中國太空站國際合作的標誌性成果，也是中巴全天候戰略合作夥伴關係在航太領域落地落實的又一成功範例，充分彰顯了中國政府願與國際社會分享航太發展成果的開放態度。

中國天宮太空站目前由神舟21號載人飛船搭載的三名航天員進駐中，自2025年10月31日發射升空迄今已駐留五個多月，原定駐留時間六個月。

中國載人航天工程辦公室17日表示，為進一步深化驗證航天員長期在軌駐留相關技術，充分發揮神舟22號飛船應急發射向太空站補充物資的綜合效益，經周密論證評估，計畫將該乘組在軌駐留時間延長約一個月，目前返回地球時間未定。

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