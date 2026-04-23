中海警控菲律賓南海燒垃圾 「非第一次抓現行」

中國官媒旗下新媒體「玉淵譚天」22日稱，中國海警艦艇在南海發現菲律賓「坐灘」的57號艦焚燒垃圾，是海洋汙染慣犯。（取材自玉淵譚天）

中國官媒旗下新媒體「玉淵譚天」22日稱，中國海警艦艇21日發現菲律賓非法「坐灘」的57號艦正在焚燒垃圾，並把垃圾倒入南海海域。文章還稱，這不是菲律賓第一次被中國海警「抓現行」。

影片描述，今年4月18日，中國海警「南薰艦」在仁愛礁附近海域巡航時，發現一個紅色廢棄油桶，也是菲律賓所丟棄；2月16日，發現菲律賓4411號海警船，丟棄兩個黑色桶狀物，另外在去年2月28日，上述的57號艦也被發現正在焚燒垃圾。

「玉淵譚天」稱，菲律賓成為海洋汙染慣犯，嚴重破壞海洋生態，影響過往船隻航行安全。

中方所稱的「57號艦」，是菲律賓老舊登陸艦「馬德雷山號」，其「坐灘」在仁愛礁，周邊海域長年以來一直是菲律賓與中國雙方在南海的衝突熱點。1999年，菲律賓政府將馬德雷山號拖到仁愛礁擱淺、派兵駐守，作為國家主權象徵。中方多次要求菲律賓拖走這艘舊艦，阻撓菲方為駐軍運補，直到雙方2024年7月達成「臨時安排」。

2025年8月，中國海警局指控菲方「57號艦」釋放兩艘小艇，還做出挑釁中國海警艇的行為，中國海警「對菲肇事艇依法依規進行管制」。