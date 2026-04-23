Nvidia H200晶片銷中卡關 盧特尼克：美放行 是北京未准

雖然美國放行，但北京未點頭，Nvidia輝達 (另稱英偉達)H200晶片對中銷售卡關。美國商務部長盧特尼克22日表示，輝達強大的H200人工智慧（AI）晶片目前尚未售予中國企業，並指這些企業在取得中國政府批准方面遭遇困難。另據知情人士表示，美國最大記憶體晶片製造商美光科技（Micron Technology）敦促美國會立法，限制中國對手取得晶片設備。

路透報導，盧特尼克在被問及H200晶片是否已銷往中國時說，「中國迄今尚未允許他們購買這些晶片，因為他們正試圖將資源集中於本土產業投資」。

他補充說：「我們至今尚未向他們出售這些晶片。」

美國總統川普政府今年1月正式批准輝達向中國出口H200晶片，但附帶一些條件，此舉引發華府對中鷹派深切憂慮，擔心北京可能利用相關技術大幅提升其軍事能力。

不過，消息人士指出，由於美中雙方在銷售條款上仍存在分歧，使輝達晶片出口受到阻礙。

此外，盧特尼克22日也被問到，川普政府是否計畫重新實施一項限制數以千計中國企業取得美國先進技術的規定。

這項被稱為「關聯企業規則」（Affiliates Rule）的規定去年11月為配合雙邊貿易談判而延後一年實施。

盧特尼克說：「我認為關聯企業規則確實是美方可以考慮的一項明智措施，但仍需納入整體貿易協議的平衡考量。」

另外，根據知情人士的說法，美光科技正推動美國國會通過法案，對中國競爭對手用於製造晶片的設備祭出新的出口管制措施。

據報導，美國聯邦眾議院外交事務委員會22日將對「硬體技術多邊協調管制法案」（MATCH Act）進行表決。該法案旨在彌補現行晶片製造設備出口限制的漏洞，同時促使向中國晶片廠銷售設備的外國公司，配合美國對科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）等美企的出口管制。

這項法案針對的對象為中國長鑫存儲、長江存儲及中芯國際旗下工廠，以及遍及中國全境的關鍵技術。

知情人士透露，美光已向國會議員指出，華府必須採取更多措施，抑制中國在記憶體市場的發展。他們強調，美國必須加強力道，防止中國在記憶體晶片製造領域取得主導地位，此事已攸關國家安全。