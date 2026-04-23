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不止Manus 中擴大防堵AI人才出走 傳點名MiroMind

中國新聞組／北京23日電
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中國據報要求MiroMind勿將AI人才研究成果送出國。圖為上海WAIC大會上的...
中國據報要求MiroMind勿將AI人才研究成果送出國。圖為上海WAIC大會上的AI標誌。（路透資料照片）

面對人工智能競爭升溫，中國加強限制相關企業與人才外流，並對多家AI公司採取干預措施。在人工智能公司Manus AI的中國創始人被限制離境後，北京當局直接警告另一家知名人工智能公司MiroMind，不要將寶貴的人才和研究成果送出中國。

法廣網引述華盛頓郵報報導，中國政府已針對Meta以20億美元(約136億人民幣)收購新加坡人工智慧新創公司Manus一案採取行動。北京在上月發出了最明確的警告，命令人工智能公司Manus AI的中國創始人肖弘和季逸超在調查該公司在退出中國並出售給臉書母公司Meta前是否遵守了出口管制規定期間，不得出境。

然而，中國當局的行動遠不止針對Manus一家。據兩名員工和一位接近該公司的人士透露，當局直接警告至少另一家知名人工智能公司MiroMind，不要將寶貴的人才和研究成果送出中國。

MiroMind是由盛大創始人陳天橋創立的AI研究與技術公司，主打預測與推理型人工智能，目標是打造可驗證、可決策的通用AI系統。公司總部位於加州紅木城，在新加坡設有聯合研發和運營中心，據知情人士稱，其早期大部分研究是在中國完成的。目前，該公司未回應置評請求。

此前，中國當局針對MiroMind採取的行動以及其對Manus施壓的一些細節並未被報導，當局公開和私下採取的措施正在中國人工智能領域引發反響。

報導指出，新加坡和中國的科技工作者描述了他們所見識和認為的北京畫下的新紅線，反對「脫華」—即本土企業為了在美國爭奪資源而切斷與中國的聯繫。

分析人士指出，儘管北京鼓勵企業拓展海外市場，但實際上卻希望它們不要離開中國。中國科技巨頭字節跳動已將其海外業務分拆為TikTok，總部設在新加坡和洛杉磯，但核心運營仍留在北京。人工智能公司MiniMax的大部分收入來自海外，但總部仍設在上海。

加美財經引述報導稱，在中國政府調查Manus的消息開始流傳後，MiroMind開始撤出中國業務。今年1月，公司要求員工遷往中國以外的地區，如新加坡或日本。截至本月，MiroMind正在美國融資。

知名人工智能公司MiroMind。（取材自官網）
知名人工智能公司MiroMind。（取材自官網）

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