朝準戰爭滑去？日相靖國神社獻祭、鬆綁軍售 北京嚴正抗議

北京嚴厲譴責日本鬆綁軍售及首相高市早苗「靖國神社」獻供品是挑釁行為；圖為高市早苗2017年4月擔任總務大臣時，參拜靖國神社。（路透）

中日關係緊張，日本靖國神社 21日展開春季大祭，首相高市早苗 一改過往習慣未親自參拜，但沿襲歷代首相的作法供奉「春榊」供品，中方嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，並向日方提出嚴正交涉，強烈抗議；而同一天，日本還通過內閣決議，允許出口殺傷性武器，更加惹怒北京。外交部指出，堅決抵制日本新型軍國主義的妄動。

央視新聞報導，針對高市早苗向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉祭品，中國外交部發言人郭嘉昆在回應提問時指出，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」。今年是東京審判開庭80周年，令人憤慨的是，80年後的今天，「臭名昭著」的靖國神社仍然供奉著對侵略戰爭負有直接罪責的日本二戰甲級戰犯，日本官員、政客多次前往參拜或供奉祭品、祭祀費。

郭嘉昆強調，日方在靖國神社問題上的消極動向，實質是對自身罪責的逃避、對歷史公正的褻瀆、對被侵略國家的挑釁，更是對二戰勝利成果的挑戰，遭到國際社會一致譴責和堅決反對。

據報導，高市早苗過去擔任總務大臣等閣員時，幾乎都沒錯過該神社的相關活動，包含春季例大祭和秋季例大祭，以及每年8月15日二戰「終戰日」前往參拜。但顧慮與中國及南韓的關係，時任民黨總裁（黨魁）的她去年10月就沒有參與秋季例大祭，只以總裁身分自費供奉「玉串料」（祭祀費）。

而對於日本政府為殺傷性武器出口「鬆綁」，外交部發言人郭嘉昆指出，「很多專家學者擔心日本重新重啟戰爭機器對外輸出戰爭。日本加速『再軍事化』是事實和現實，有實際的路線和行動，包括中國在內的國際社會將對此保持高度警惕，堅決抵制日本新型軍國主義的妄動」。

另外，針對日本海上自衛隊護衛艦「雷」號過航台灣海峽，解放軍東部戰區隨即組織飛彈驅逐艦「包頭艦」穿越位於琉球群島南部海域的橫當水道，一連串事件令中國旅美時政評論員鄧聿文警告，未來一兩年內，中日出現有限度海空摩擦，甚至小規模開火，已不宜看作是危言聳聽。

鄧聿文認為，「中日關係已經不是簡單惡化，而是在朝著一種準戰爭結構滑去」。如果高市未來幾年繼續執政，並沿著她那套帶有明顯民族主義和敵視中國色彩的路線往前走，中日戰略對立只會一步步加深。