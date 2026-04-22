圍堵北京？中媒：日本出口殺傷性武器 賣給中國周邊國家

日本 政府21日在內閣會議上正式修改了「防衛裝備轉移三原則」及其運用指南，原則上將允許出口殺傷性武器。日想賣武器給誰？央視新聞指出，鬆綁武器出口，實為一石多鳥的計算，日本打算賣武器搞經濟、拉盟友、圍堵中國。

新華社報導，規則修改後，日本取消了此前將武器出口限定在5類非戰鬥用途範圍內的限制，原則上允許包括殺傷性武器在內的成品武器出口；在特定情況下將允許向處於衝突中的國家出口武器。日本武器出口將由首相、內閣官房長官、外務大臣和防衛大臣審批，獲批後再通報國會。

極目新聞引述中國社科院日本研究所政治研究室助理研究員孟明銘表示，日本近期鬆綁武器出口限制是其戰後軍事安全政策的一次重要轉向，實際上是右翼勢力推動「國家正常化」的又一戰略步驟，意圖和危害都值得高度警惕。

孟明銘說，對中日關係和地區和平而言，日本有意出口武器的絕大多數國家都是中國周邊國家，通過提升這些國家的武器裝備水平，日本實際上是增強這些國家內部反華勢力的對抗底氣，只會進一步加劇地區緊張局勢，顯著增加台海、南海等熱點地區的沖突風險，這將打破戰後東亞相對穩定的平衡，刺激軍備競賽。

他認為，日本鬆綁武器出口，暴露了其內外困境下的冒險心態，是其國內右翼勢力與外部勢力合流的產物。

報導指出，日本1947年頒布的「和平憲法」明確規定，日本放棄以武力作為解決國際爭端的手段，並不保持軍事力量，這為此後長期實行武器出口禁令奠定了基礎。1981年，日本國會確立了全面禁止武器出口的立場。

然而，隨著日本右翼勢力日益崛起，為了突破和平憲法的體制，走上重新武裝日本的道路，持續對這一限制政策進行突破。