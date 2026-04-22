我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

圍堵北京？中媒：日本出口殺傷性武器 賣給中國周邊國家

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

日本政府21日在內閣會議上正式修改了「防衛裝備轉移三原則」及其運用指南，原則上將允許出口殺傷性武器。日想賣武器給誰？央視新聞指出，鬆綁武器出口，實為一石多鳥的計算，日本打算賣武器搞經濟、拉盟友、圍堵中國。

新華社報導，規則修改後，日本取消了此前將武器出口限定在5類非戰鬥用途範圍內的限制，原則上允許包括殺傷性武器在內的成品武器出口；在特定情況下將允許向處於衝突中的國家出口武器。日本武器出口將由首相、內閣官房長官、外務大臣和防衛大臣審批，獲批後再通報國會。

極目新聞引述中國社科院日本研究所政治研究室助理研究員孟明銘表示，日本近期鬆綁武器出口限制是其戰後軍事安全政策的一次重要轉向，實際上是右翼勢力推動「國家正常化」的又一戰略步驟，意圖和危害都值得高度警惕。

孟明銘說，對中日關係和地區和平而言，日本有意出口武器的絕大多數國家都是中國周邊國家，通過提升這些國家的武器裝備水平，日本實際上是增強這些國家內部反華勢力的對抗底氣，只會進一步加劇地區緊張局勢，顯著增加台海、南海等熱點地區的沖突風險，這將打破戰後東亞相對穩定的平衡，刺激軍備競賽。

他認為，日本鬆綁武器出口，暴露了其內外困境下的冒險心態，是其國內右翼勢力與外部勢力合流的產物。

報導指出，日本1947年頒布的「和平憲法」明確規定，日本放棄以武力作為解決國際爭端的手段，並不保持軍事力量，這為此後長期實行武器出口禁令奠定了基礎。1981年，日本國會確立了全面禁止武器出口的立場。

然而，隨著日本右翼勢力日益崛起，為了突破和平憲法的體制，走上重新武裝日本的道路，持續對這一限制政策進行突破。

世報陪您半世紀

日本

上一則

海歸未必「鍍金」…中國去年57萬人留學 較高峰劇減20%

下一則

朝準戰爭滑去？日相靖國神社獻祭、鬆綁軍售 北京嚴正抗議

延伸閱讀

解禁「死亡產業」 日本允許出售殺傷武器 亞洲2國有興趣

解禁「死亡產業」 日本允許出售殺傷武器 亞洲2國有興趣
惡化之際⋯日自衛隊艦艇今進入台灣海峽 中國：危險圖謀

惡化之際⋯日自衛隊艦艇今進入台灣海峽 中國：危險圖謀
最重要→重要鄰國 日本藍皮書降級對中關係 北京嗆糾錯

最重要→重要鄰國 日本藍皮書降級對中關係 北京嗆糾錯
軍援伊朗新型肩射飛彈？北京斥抹黑

軍援伊朗新型肩射飛彈？北京斥抹黑

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

2026-04-18 07:20
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

2026-04-16 09:30
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21
圓明園中的奇珍異寶被洗劫一空。（取材自@CCTV國際時訊）

法國全票通過 「不義之財歸還中國」 網：還有一個強盜是英

2026-04-15 21:31
網傳影片所見，身穿白色上衣的趙保輝醉到不省人事，坐在地上，需要他人扶著。（視頻截圖）

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

2026-04-21 09:48

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可