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「五一」出行減負…中國油價今年首降 50公升少花22元

中國新聞組／北京22日電
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北京官方宣布，21日24時起將調降汽柴油價格。此次油價調降後，加滿50升油箱估計...
北京官方宣布，21日24時起將調降汽柴油價格。此次油價調降後，加滿50升油箱估計可省下約人民幣22元。（中新社）

全球油市受中東局勢影響波動之際，中國成品油價格卻出現年內首次下調，引發關注。中國21日下調成品油價格，汽柴油每噸分別降逾500元，央視財經指出，92、95號汽油與0號柴油每升約調降人民幣0.44至0.46元，92號汽油加滿50公升將少花22元(約3美元)。有車主表示，降價為即將到來的「五一」出行送上減負禮包。

北青網報導，美以2月對伊朗發動軍事行動前，中國92號汽油全國均價約為‌每公升人民幣7.08 元，此次調降後估計約來到人民幣8.8元，仍比戰爭爆發前高出逾24%。

中國油價每10個工作日調整一次，上一次調整公告日為4月7日，當時汽、柴油價格每噸上調人民幣420元、400元。儘管官方已調控壓低漲幅，但95號汽油每公升仍升破人民幣9元大關。21日調降後，汽、柴油零售價格每噸分別下調555元、530元。

香港文匯報報導，中國海油集團能源經濟研究院院長王震表示，油價從1月正常調價、3月和4月臨時控漲幅到本次首次下調，每一次調整都貼合市場實際，兼顧能源市場穩定與民生減負。

王震指出，按照現行機制，當調價前10個工作日一攬子國際原油價格高於每桶130美元或低於40美元時，國家將啟動價格調控，如油價超上限時，國內成品油最高零售價格不提高或少提高，必要時輔以財稅支持，兼顧消費者與生產者利益，減緩國際油價異常波動的衝擊。

報導指出，油價下調直接降低了居民出行與物流運輸成本。普通私家車主加滿一箱50升的油將少花約22元。以月跑2000公里、油耗8升/百公里的車輛計算，單月燃油成本可減少約40元。對於物流行業的減負效應更為明顯，一輛月跑10000公里、百公里油耗38升的重型卡車，單輛車的燃油成本將大幅減少1000元左右。

「終於不用趕在漲價前排隊了。」廣州車主陳先生難掩喜悅。他說，經歷前七次連漲，他已對漲價感到麻木，此次降價幅度超預期，每升降近0.5元讓他和家人對「五一」自駕遠遊更有底氣，「來回長途算下來能省近百元油費」。

澎湃新聞報導提到，中東衝突導致國際原油價格大幅上漲，政府曾經兩度出手調控成品油價格，分別在3月23日、4月7日調價時宣布，對於成品油價格採取調控措施。

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