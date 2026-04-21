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賴出訪史瓦帝尼受阻之際 習近平會見東非國家總統

記者張鈺琪／即時報導
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中國國家主席習近平21日下午在北京人民大會堂與赴中進行國事訪問的莫三比克總統查波...
中國國家主席習近平21日下午在北京人民大會堂與赴中進行國事訪問的莫三比克總統查波舉行會談。（新華社）

賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻之際，中國國家主席習近平21日下午在北京人民大會堂與赴中進行國事訪問的莫三比克總統查波（Daniel Chapo）舉行會談。查波應習近平邀請，於4月16日至22日對中國進行為期一周的國事訪問，也是今年首位對中國進行國事訪問的非洲國家領導人。

據新華社，習近平表示，中國和莫三比克建交以來，兩國相互信任、守望相助，成為中非友好和南南合作的典範。中方願同莫方以落實中非合作論壇北京峰會成果和2026年「中非人文交流年」為契機，攜手共逐現代化之夢。

習近平指出，中莫兩國經濟互補性強，合作前景廣闊。今年是「十五五」開局之年，中方願同莫方加強發展戰略對接，創新合作模式，探索基礎設施、能源礦產綜合開發合作新路，積極培育農業、新能源、數位經濟、人工智慧等合作增長點，推動兩國務實合作高質量、可持續發展。

談到中非關係時，習近平表示，中非開啟外交關係70年來，無論國際形勢如何變化，雙方始終風雨同舟、並肩前行，以中國和非洲為代表的全球南方始終是動盪變革世界裡的正義力量。中東戰事影響外溢波及非洲國家，中方願同非方攜手應對，共促和平、共謀發展。

習近平提出三點主張，一是堅守原則促和平，一道呼籲停火止戰，通過平等對話解決分歧，推動國際社會踐行真正的多邊主義，堅定維護聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則；二是保持定力謀發展，中方將於今年5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，並通過升級「綠色通道」等進一步擴大非洲輸華產品准入；三是合作共贏樹典範，中方願響應非洲國家呼聲，挖掘合作潛能，加強互利合作，助力非洲國家發展，共建新時代全天候中非命運共同體。

新華社引述查波表示，很高興成為今年首位對中國進行國事訪問的非洲國家領導人，這體現了兩國之間的友好關係和兄弟情誼，對莫三比克人民意義重大。中國是莫三比克的真朋友，始終給予莫方無私支持幫助，莫三比克高度重視對華關係，無條件恪守一個中國原則，支持中國實現國家統一。

查波並表示，莫方願同中方在相互尊重、相互信任基礎上增進團結友好，密切經貿、農業、能源等領域合作。中非合作論壇北京峰會成果的落實和中國對非建交國零關稅政策，將為非洲國家經濟社會發展提供重要助力。

會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、落實全球安全倡議、經濟貿易、人文交流、醫療衛生和新聞傳媒等領域20多項合作文件，並發表《中華人民共和國和莫三比克共和國關於構建新時代中莫命運共同體的聯合聲明》。

另，中國國務院總理李強21日上午也在北京人民大會堂會見查波。李強表示，今年是中莫建立全面戰略合作夥伴關係10周年。希望莫三比克用好中國對非洲建交國全面零關稅、「綠色通道」升級等政策，積極開拓中國市場。

新華社引述查波表示，莫三比克堅定支持「一個中國」原則和「一國兩制」方針，「支持中國實現國家統一，支持北京在涉疆、涉藏、人權等問題上的正義立場」，莫三比克願同中國加強國家發展規劃對接，在共建「一帶一路」倡議框架下，深化貿易、投資、農業、能源、交通、通信等領域合作，密切文化、教育、旅遊等領域交流，推進莫中全面戰略合作夥伴關係。

查波應習近平邀請，於4月16日至22日對中國進行為期一周的國事訪問，也是今年首位...
查波應習近平邀請，於4月16日至22日對中國進行為期一周的國事訪問，也是今年首位對中國進行國事訪問的非洲國家領導人。（新華社）

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