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時事評論員札卡利亞：中國官員對伊朗戰爭看法 與過去伊拉克戰爭不同

記者顏伶如／即時報導
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有線電視新聞網(CNN)節目主持人、時事評論員札卡利亞(Fareed Zakaria)20日在華盛頓郵報撰文指出，過去一周在中國訪問期間，相當驚訝中國官員對這次美國攻打伊朗的看法，與上一次伊拉克戰爭截然不同；伊拉克戰爭期間，中國戰略專家看到美國陷於沙漠時顯得幸災樂禍，但這回中國官員、智庫學者與企業領袖則對美國混亂政策感到困惑，甚至擔心，並對川普總統下一步如何行動深感不安。

札卡利亞寫道，北京各界人士從這次戰爭看到風險，也看到機會。他指出，美國肆意妄為、反覆無常且無視法律，片面發動戰爭，打亂全球經濟，破壞盟友關係，把遵循已久的常規當做累贅，而身為世界新興大國的中國並未趁機大聲譴責，也沒有宣稱要取代美國。

札卡利亞指出：「若能了解其中原因，將有助於我們對北京的長遠布局擁有更好掌握。」

他分析，這次中國官員對伊朗戰爭看法與伊拉克戰爭完全不同，某些原因出於自身利益，中國需要從荷莫茲海峽通過的石油與天然氣，更進一步來說，中國不是像俄羅斯那般的流氓國家(rogue state)，明白自身成長取決於通暢海路、市場運作良好及穩定遊戲規則。

他寫道：「中國官員一再跟我說，美國正把世界帶回叢林法則，這個論述呼應了習近平的談話。」

他指出，與其說中國官員是在提出道德批判，不如說基於某種戰略焦慮，在一個全球化的世界裡，當稱霸強權變得無法捉摸時，對所有人都沒好處。

文中寫道，中國官員聲稱，中國並不想取代美國，中國商業領袖說，美國依然是更具創新實力的經濟體；雖然美國對中國態度惡化，但中國商業領袖依然欽佩矽谷、美國各地大學、美國市場的規模與成熟度。

札卡利亞指出，中國的策略是利用這次中東危機建立經濟實力與全球影響力；伊朗戰爭引發全球對新能源的爭奪，中國在這個領域再次成為不可或缺的力量，因為太陽能、風電、電池、電動車等綠能技術，中國均處於主導地位。

他寫道，北京希望把工業實力轉化為影響力，提供融資、基礎設施與供應鏈，要把各國綁定在「中國製造」的系統當中，並向各國政府展示，美國帶來波動的同時，中國帶來設備、信貸與連貫性；上個月北京甚至向台灣提出交易，若接受和平統一，大陸就能保證能源安全。

他指出，如果情勢朝對中國有利的方向移動，而且美國持續揮霍全球影響力，終有一天北京可能決定要承擔世界強國的領導重任，屆時華府想再採取任何行動都為時已晚。

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