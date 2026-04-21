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德媒：美晶片管制加速中國自給自足 以低成本AI搶全球南方

記者陳湘瑾／即時報導
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美國對中國的晶片管制反而加速其自給自足，「德國之聲」中文網指出，北京透過補貼推升...
美國對中國的晶片管制反而加速其自給自足，「德國之聲」中文網指出，北京透過補貼推升產能，並可能壓低全球價格。（路透）

美國對中國的晶片管制反而加速其自給自足，「德國之聲」中文網指出，北京透過補貼推升產能，並可能壓低全球價格。不過分析也指出，中國在先進技術仍落後美台韓，當前政策轉向AI應用與低成本優勢，助其在新興市場擴張。

據報導，四年前美國收緊了對華晶片出口管制，希望借此限制北京獲取能夠提升其軍事實力與金融競爭力的核心技術，然而這一舉措在一定程度上反而加速中國推進晶片自給自足的進程。

北京透過巨額補貼等優惠扶持本土企業。被視為中國晶片「自立核心」的中芯國際去年實現營收93億美元，創下歷史新高；中國第二大晶圓代工廠華虹半導體則因為需求持續強勁，產能利用率已達106%。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）指出，中國已經拿下全球約30%成熟製程晶片市場，這類晶片不算最先進，但卻是現代經濟的「基礎部件」，廣泛用於汽車、工業設備以及消費電子。

柏林諮詢機構East-West Futures研究主管John Lee預測，中國產能繼續擴張，會在全球範圍內壓低晶片價格，並對非中國廠商形成衝擊。

但也有分析認為外界往往高估了中國的進展。新加坡國立大學李光耀公共政策學院東亞國際關係助理教授柳庸煜（Ryu Yongwook）表示，北京在研發、設計與創新方面落後美國，製造層面也不及台灣與韓國。

歐盟安全研究所高級分析師呂利希（Tim Rühlig）認為，中國的晶片發展在拿不到美國最先進技術的情況下，能做到的其實是有限的，可能還需要大約十年甚至更久才能真正追趕上來。

與此同時，中共最新的五年規劃不再像過去那樣強調晶片的主導地位，而是轉向「人工智能」，更強調把AI用於服務製造業和各類產業等應用場，這類AI對算力要求沒那麼高，國產晶片基本就能撐起來。

中國的晶片和AI系統勝在性能可靠而且成本更低，並得以在「全球南方國家」快速拓展。市場調研機構TrendForce指出，到2025年底，DeepSeek、阿里巴巴的通義千問（Qwen）等中國AI平台，已經拿下了全球大約15%的AI模型市場，對微軟、谷歌等公司形成長期壓力。

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