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伊朗代表團與美談判後 獲中製戰機殲10護送回德黑蘭

中國新聞組／北京19日電
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巴斯基坦總統扎爾達裡與殲-10戰機合影。（取材自中新經緯/巴基斯坦總統辦公室）
巴斯基坦總統扎爾達裡與殲-10戰機合影。（取材自中新經緯/巴基斯坦總統辦公室）

路透17日報導，三名消息人士透露，上周末伊朗與美國舉行的和平談判未獲成果，伊朗談判代表團因擔憂以色列可能試圖殺害他們，由巴基斯坦空軍護送回國，巴方為此展開了大規模空中行動。據悉，巴方在護航中部署了約24架戰機，包括中國製造的殲10戰機，這是巴基斯坦空軍機隊中的最先進機型。

兩名知悉此次行動的巴基斯坦消息人士稱，巴方護航還出動空軍空中預警與控制系統(AWACS)實施空中監視，以保障代表團從巴基斯坦首都伊斯蘭堡安全返程。其中一名消息人士表示，如果伊朗方面再次提出要求，後續會談也會提供類似的安全保護。

一名參與談判的消息人士稱，預計最快於本周末舉行的新一輪談判，相關措施已經在籌備中。

不過，一名聽取了伊朗方面通報的地區外交官表示，是伊朗代表團提出存在「假設性」安全威脅後，巴基斯坦堅持提供護航。

有關伊朗代表團在返程途中可能面臨威脅，以及巴基斯坦戰機護送其進入伊朗領空的相關細節，此前從未被媒體報導。

以色列總理辦公室未立即回應置評請求。伊朗常駐日內瓦代表團未立即回應。巴基斯坦空軍與軍方未回應有關此次行動的提問。美國駐伊斯蘭堡大使館也未回應置評請求。

「談判破裂後，伊朗方面對局勢感到不安。他們懷疑自己可能成為襲擊目標。」 一名安全消息人士稱。

「從飛行員角度看，這是一次大規模作戰任務。你要為前來談判的代表團負責，為他們提供空中掩護，出動具備強大戰力的戰機以抵禦任何威脅。」他表示。

參與此次談判的消息人士證實了空中護航行動，但未透露行動細節。此次美伊會談是1979年伊斯蘭革命以來，兩國最高層級的接觸。「我們一路護送他們到德黑蘭。即便他們離開巴基斯坦後，其安全依然是我們的責任。」該消息人士稱。

圖為伊朗談判代表團人員。（取材自中新經緯/巴基斯坦總統辦公室）
圖為伊朗談判代表團人員。（取材自中新經緯/巴基斯坦總統辦公室）

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