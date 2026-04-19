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229/美AI巨頭旗下Claude啟動強實名認證 豪賭「去中國化」？

中國新聞組／北京19日電
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新創公司Anthropic被指正在豪賭「去中國化」。（路透）
新創公司Anthropic被指正在豪賭「去中國化」。（路透）

美國AI巨頭Anthropic旗下的Claude於16日正式啟用強實名認證，此舉被認為是採取了嚴格的「去中國化」措施。據了解，Anthropic早已明確禁止中國用戶及實體使用Claude。有分析指出，很少有美國公司會像它這樣，直接把占世界近17%人口的中國用戶，徹底擋在門外。

環球時報旗下微信公眾號「補壹刀」文章指出，Claude就是美軍對伊朗大規模空襲中所使用的大模型。而所謂強實名認證，不是用郵箱、電話就可以應付的，而是必須用帶照片的身分證明原件，還得實時自拍。這一通操作下來，用戶的長相、個人身分信息等，都會被平台一一掌握。對Claude的用戶來說，這無異於「裸奔」。

Anthropic這樣的對華強硬作為，與其CEO阿莫戴（Dario Amodei）不無關係。

報導指出，Anthropic官網清清楚楚地列出了支持服務的國家和地區，中國不在其中，俄羅斯等也一併被排除在外。公司給出的理由，是所謂「法律、監管與國家安全風險」。

事情還不止於此。2025年9月，Anthropic再次加碼，宣布Claude系列模型立即停止向中資控股企業提供服務。所謂控股，就是「直接或間接由中國實體持股超過50%」的企業。哪怕這類公司註冊地在美國，也照樣被封殺。

阿莫戴的對華強硬，早已有跡可循。早在2025年1月，他就在個人博客專門談論「關於DeepSeek與出口管制」。顯然，DeepSeek的快速崛起讓他坐不住了。阿莫戴開始公開兜售其「算力霸權論」，宣稱「唯有嚴格的出口管制，才能攔住中國獲取海量高端芯片」。

在他看來，只要中國拿不到數百萬顆先進芯片，美國及其盟友就能掌握新一代人工智能系統，世界因此就會暫時進入「單極格局」。為此，他多次公開指責Nvidia(輝達，又譯英偉達）等企業向中國出售晶片。

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