日艦穿越台灣海峽 中全程監控、解放軍東海軍演反制

日本海上自衛隊一艘護衛艦穿越台灣海峽，引起北京抗議，圖為日本護衛艦2025年訪問澳洲達爾文港。(美聯社)

中日因「台灣有事」而起的外交爭端未解，日本 海上自衛隊護衛艦「雷」號17日穿越台灣海峽，引發北京強烈抗議。第二天，中共解放軍 東部戰區宣布在東海海空域開展聯合戰備巡航，反制日本意味濃厚。中國央視18日也公布日艦通過台灣海峽的現場影音畫面，強調中方「全程有效管控」。

解放軍東部戰區微信公眾號18日下午發布消息，東部戰區新聞發言人徐承華表示，4月18日，東部戰區位東海相關海空域，組織海空兵力開展聯合戰備巡航，「這是年度計畫內的正常安排，旨在檢驗部隊聯合作戰能力」。

此前一天，日本海自船艦穿越台海的消息先由中國外交部在記者會上披露，解放軍東部戰區隨後指出，「雷」號護衛艦於17日4時02分至17時50分過航台灣海峽，並指此舉向台獨分裂勢力傳遞錯誤信號，解放軍海空兵力「全程跟監警戒，實施有效規制管控」。北京國防部亦稱，對日艦全程跟監，「有效瞰制管控」。 中國外交部指控日本自衛隊「雷」號驅逐艦17日進入台灣海峽活動，已向日方提出強烈抗議。圖為中方18日公布東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。（取材自央視玉淵譚天）

央視旗下「玉淵譚天」18日披露日艦過航台海現場畫面，其中一段影像是由無人機從高處下向拍攝，並指日艦上攜帶90式反艦導彈，以此呼應中國國防部所指「有效瞰制管控」；另一段畫面則是從與日艦平行航行的中方船艦上拍攝。

共同社17日報導，中國近期在上海近海的東海與黃海上空五處空域，發布警告民航飛機可能面臨危險的航行通告，為期40天，到5月6日結束。這五處合計面積約為台灣本島的二倍，範圍之廣實屬罕見。有日本軍事專家認為，此舉暗示將實施軍演，也有分析稱意在以此反制日本在熊本和靜岡部署長射程導彈。