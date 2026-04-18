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傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

編譯黃淑玲／綜合外電
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美聯社根據一位熟悉北京想法外交官提供的消息，報導中國對於自伊朗接收或稀釋約970磅（440公斤）的濃縮鈾，持開放態度。美國總統川普已要求伊朗必須移除濃縮鈾，以做為結束戰爭協議的一部分。

目前看來，川普仍希望是由美國自己接管這批濃縮鈾。據信，濃縮鈾現被埋在去年6月遭美軍轟炸、嚴重受損的核子設施遺址之下。

要求匿名的外交官表示，中國做為伊朗最大貿易夥伴，正發出訊號，如果華府與德黑蘭提出要求，北京願意接收這批濃縮鈾，或是，將之稀釋至可用於民用領域的濃度；協助美伊結束戰爭。

2015年時，伊朗就曾在「聯合全面行動計畫」（JCPOA，即伊朗核子協議）的架構之下，將大約2.5萬磅（1.1萬公斤） 的低濃縮鈾運往俄羅斯，以滿足履行該核協議的關鍵要求。

美國其他主要媒體指出，如果中國真的扮演起這個角色，將為推動美伊結束戰爭提供一個可能途徑。

中國的影響力主要來自與伊朗深厚的經濟關係。中國是伊朗最大貿易夥伴，也是伊朗石油最大買家。中伊雙方官員常將彼此關係描述為「全面戰略夥伴」。北京這次即便沒有做出任何正式的軍事承諾，仍能在伊朗領導層中擁有接觸管道與可信度。

美媒分析，如果北京出面接收伊朗濃縮鈾，或將其稀釋至民用等級，除了提升北京外交地位，也可能減輕華府壓力。中方最終是否會介入處理伊朗的濃縮鈾，或僅將之做為外交籌碼，目前仍不明朗。不過北京發出這樣的訊號，顯示結束伊朗戰爭的方法，或不必只看德黑蘭或華府，也可以透過北京。

川普目前正在準備於5月中旬訪問北京，與中國國家主席習近平會面。受伊朗戰事影響，訪問計畫被延後。北京一直呼籲美伊停止戰鬥，並警告局勢不穩威脅著全球商業活動，特別是對中國經濟非常重要的石油供應。

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