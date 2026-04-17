觀察站／中經濟數據回暖 真的好轉？民眾仍有「溫差」

「中國經濟現在到底好不好？」、「中國經濟是否開始好轉了？」這些問題是許多關注中國經濟民眾的大哉問，但明顯的是中國經濟也開始出現「溫差」，似乎正在上演台灣曾經走過的道路，數據亮麗，但民眾體感溫度似乎無感，這原因到底出在哪裡？

如何看今年中國經濟？由台青徐韜創辦的「小包智工」作為靈活用工的配對平台，業務高度跟隨著零售、消費景氣走，徐韜表示，接下來打算擴張業務，因為過去兩、三年消費經濟持續在低迷狀態，應該今年「到頭了」。

之所以會有這樣的判斷，他說從去年開始，官方有很多刺激政策，現在效應逐步顯現。今年應該是中國民生消費經濟的最低點，明年之後就會開始起飛，「所以我接下來應該是要擴張，（消費經濟）真的已經到很谷底了。」

徐韜觀察，他身邊中國朋友並不是沒有錢，只是對於經濟沒信心，認為商品價格還會再降，所以不願掏錢消費，總歸就是市場信心不足，但最近Ａ股也站上四千點了，至於房市，他認為這一、兩年也會觸底，隨著這些狀態好轉，經濟也會慢慢回溫。

上海徐匯區居民小陳也說「我覺得經濟有好轉了」，看到國外的狀況也不好，整個情緒上緩和了，不像去年那麼慌張急躁，也接受當前經濟低溫的狀態。他認為民眾情緒平緩會帶動實體經濟，所以今年是比較正向看待。

從昨天統計局的數據以及早前發布的多項經濟運行數據來看，不論社會消費品零售總額、進出口貿易、固定資產投資、工業生產者物價指數等指標都呈現好轉跡象。

不過，經濟數據亮麗，仍有民眾對經濟表現「無感」，產生經濟體感「溫差」。中國宏觀經濟學會副會長劉尚希日前受訪時分析，「溫差」源自於物價、價格低迷，就會表現在工資難漲、企業利潤收縮上。

另一重溫差則來自於產業別，野村證券經濟學家陸挺表示，中國今年經濟成長的動力是出口和科技創新。第一財經二月統計，Ａ股上市的近五成公司2025年年報預計虧損，這些虧損的公司多來自房地產、ＩＴ服務等，顯示不同產業對於經濟成長前景有不同感受。

中國經濟正從快速增長期，轉入產業結構調整的中高速發展階段，ＡＩ科技和現代服務業逐漸成為新的經濟重心，當局能否透過產業和民生經濟政策，提振企業和民眾信心，將是緩解經濟體感溫差的關鍵。