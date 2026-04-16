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越共總書記蘇林抵中國就搭12小時高鐵 「盼越南也有」

中國新聞組／北京16日電
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越南國家主席蘇林14日在中國搭乘「復興號」高鐵。（取材自央視新聞）
越南國家主席蘇林14日在中國搭乘「復興號」高鐵。（取材自央視新聞）

越共總書記蘇林14日抵北京對中國進行為期四天訪問。他抵達北京後，即搭乘高鐵前往雄安新區參訪。從央視披露的視頻可見，蘇林乘坐的復興號動車組車廂顯示屏顯示「下一站，雄安」時，所標列車時速為300公里。越南代表團成員乘坐高鐵時感嘆，希望不久的將來，越南也有這樣的列車。

這是蘇林首次以黨和國家領導人身分出訪中國，也是中越兩國最高領導人近兩年內第三次進行雙邊互訪，外界關注雙方在基礎設施領域的進一步合作。去年習近平訪越時，雙方已擴大對主要鐵路走廊的合作，包括一條投資額達78億美元（約531億人民幣）、連接港口城市海防與中國邊境的線路。

新民周刊報導，蘇林訪華首站搭乘高鐵到雄安，他近日行程也將乘坐總計12小時的高鐵。

▲ 影片來源：YouTube＠CCTV（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

越南重大交通基礎設施項目越南北南高速鐵路，已經於2024年11月30日獲越南國會通過投資政策決議。該高鐵線路主線全長1541公里，連接首都河內與胡志明市，途經20個省市，設計時速350公里。 

2025年12月29日，越南建設部長要求加快工作；今年1月，時任越南總理范明政下達指令，要求盡快敲定投資模式和技術標準，確保項目在2026年底前開工。

就在蘇林訪華前夕，4月12日，越南公私合作夥伴關係模式（PPP）投資的河內至廣寧高鐵開工建設，這條線路採取1435毫米的標準軌，全場約120公里，設計最高時速350公里。

「海上客」專欄指出，越南在2023年與中國深化為全面戰略合作夥伴關係後，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。因此，建設與中國鐵路軌距相同的高鐵建設，對未來促進越南與中國經貿、旅遊等合作，有較大裨益。

習近平 越南

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