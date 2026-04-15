我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

越共總書記蘇林抵京 力保經貿投資合作不受干擾

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
越南國家主席蘇林(右)14日起訪問中國。圖為2025年4月14日，中國國家主席習...
越南國家主席蘇林(右)14日起訪問中國。圖為2025年4月14日，中國國家主席習近平(左)與蘇林舉行會談。（新華社）

越共總書記蘇林14日抵北京對中國進行為期四天訪問。中國國家主席習近平、中國國務院總理李強、中國人大委員長趙樂際、中國全國政協主席王滬寧分別與他會見。蘇林抵達北京後，即乘高鐵前往雄安新區參訪。中國政協主席王滬寧14日會見蘇林時表示，中方願同越方一道深化中越命運共同體建設。分析指出，中越雙方將為現有經貿和投資合作受到最低限度的干擾尋求保證。

央視報導，蘇林14日表示，願同中方深化政治互信，加強戰略對接。

央視稱，蘇林近日當選越南國家主席，並將中國作為出訪的首個國家，體現對發展中越兩黨兩國關係的高度重視。中方期待通過此訪，持續深化中越全面戰略合作夥伴關係。

據報導，這是蘇林首次以黨和國家領導人身分出訪中國，也是中越兩國最高領導人近兩年內第三次進行雙邊互訪。蘇林預計尋求中方進一步投資基礎設施。去年習近平訪越時，雙方已擴大對主要鐵路走廊的合作，包括一條投資額達78億美元(約531億人民幣)、連接港口城市海防與中國邊境的線路。

澳洲新南威爾斯大學名譽教授泰爾（Carl Thayer）分析，雙方將為現有經貿和投資合作受到最低限度的干擾尋求保證。隨著伊朗戰事持續，蘇林極可能尋求中國加大對鐵路連接和能源合作的投資。

彭博引述知情人士報導，蘇林預計將見證數項越中潛在合作協議的簽署，包括越南廉航越捷航空與中國商飛的合作，但不確定是否包含採購或租賃商飛客機。

越南高度依賴進口石油和天然氣，面對伊朗戰事，該國已推出凍結稅負和綠色能源等緊急應對措施。在大範圍收緊出口的情況下，中國已向越南等東南亞國家提供限量能源援助。

路透指出，中越在歷史上數百年間在衝突與合作之間擺盪。如今在蘇林的主導下，親中安全派勢力在河內崛起，越南正更公開地向北京靠攏。分析人士認為，越南在地緣政治上仍保持平衡，對美國等國保持開放，但在國內治理上正逐步向中國模式靠攏，特別是在以控制為導向的監管方面，儘管西方對此抱持疑慮。

習近平 越南 李強

上一則

國安教育進校園 中推中小學生讀本 與「習思想」配套使用

下一則

日以刀槍法再逮捕 闖中使館自衛隊員稱「夢中神明啟示」

延伸閱讀

習近平會見阿布達比王儲 提中東和平四點主張

習近平會見阿布達比王儲 提中東和平四點主張
「歐盟需要中國」 西班牙總理稱貿易失衡 籲京開放市場

「歐盟需要中國」 西班牙總理稱貿易失衡 籲京開放市場
「歐盟需要中國」 西總理籲京開放市場 稱貿易失衡難承受

「歐盟需要中國」 西總理籲京開放市場 稱貿易失衡難承受
北京最快今釋鄭習會後利多 開放航點、台商投資優惠都是可能選項

北京最快今釋鄭習會後利多 開放航點、台商投資優惠都是可能選項

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

2026-04-07 20:58
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我