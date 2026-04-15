越共總書記蘇林抵京 力保經貿投資合作不受干擾

越南國家主席蘇林(右)14日起訪問中國。圖為2025年4月14日，中國國家主席習近平(左)與蘇林舉行會談。（新華社）

越共總書記蘇林14日抵北京對中國進行為期四天訪問。中國國家主席習近平 、中國國務院總理李強 、中國人大委員長趙樂際、中國全國政協主席王滬寧分別與他會見。蘇林抵達北京後，即乘高鐵前往雄安新區參訪。中國政協主席王滬寧14日會見蘇林時表示，中方願同越方一道深化中越命運共同體建設。分析指出，中越雙方將為現有經貿和投資合作受到最低限度的干擾尋求保證。

央視報導，蘇林14日表示，願同中方深化政治互信，加強戰略對接。

央視稱，蘇林近日當選越南 國家主席，並將中國作為出訪的首個國家，體現對發展中越兩黨兩國關係的高度重視。中方期待通過此訪，持續深化中越全面戰略合作夥伴關係。

據報導，這是蘇林首次以黨和國家領導人身分出訪中國，也是中越兩國最高領導人近兩年內第三次進行雙邊互訪。蘇林預計尋求中方進一步投資基礎設施。去年習近平訪越時，雙方已擴大對主要鐵路走廊的合作，包括一條投資額達78億美元(約531億人民幣)、連接港口城市海防與中國邊境的線路。

澳洲新南威爾斯大學名譽教授泰爾（Carl Thayer）分析，雙方將為現有經貿和投資合作受到最低限度的干擾尋求保證。隨著伊朗戰事持續，蘇林極可能尋求中國加大對鐵路連接和能源合作的投資。

彭博引述知情人士報導，蘇林預計將見證數項越中潛在合作協議的簽署，包括越南廉航越捷航空與中國商飛的合作，但不確定是否包含採購或租賃商飛客機。

越南高度依賴進口石油和天然氣，面對伊朗戰事，該國已推出凍結稅負和綠色能源等緊急應對措施。在大範圍收緊出口的情況下，中國已向越南等東南亞國家提供限量能源援助。

路透指出，中越在歷史上數百年間在衝突與合作之間擺盪。如今在蘇林的主導下，親中安全派勢力在河內崛起，越南正更公開地向北京靠攏。分析人士認為，越南在地緣政治上仍保持平衡，對美國等國保持開放，但在國內治理上正逐步向中國模式靠攏，特別是在以控制為導向的監管方面，儘管西方對此抱持疑慮。